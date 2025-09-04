Coventry y Alan Buerger presentan moción para desestimar la demanda de Abacus

FORT WASHINGTON, Pensilvania, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC ("Coventry") y su cofundador y presidente ejecutivo, Alan H. Buerger, anunciaron hoy que han presentado una moción para desestimar la demanda interpuesta por Abacus Global Management, Inc. ("Abacus") en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, el 29 de agosto de 2025. La moción de desestimación completa se puede encontrar aquí.

En la presentación, Coventry y el Sr. Buerger expresan su opinión de que la demanda de Abacus es un esfuerzo por silenciar el debate protegido constitucionalmente. Tal como señala la moción:

"La Primera Enmienda expresa 'un profundo compromiso nacional con el principio de que el debate sobre temas públicos debe ser desinhibido, robusto y abierto'. Sin embargo, Abacus, busca darle la vuelta a ese principio. Ante críticas sobre graves problemas de su propia creación, Abacus presentó esta demanda esta demanda infundada para acallar a quienes han señalado la verdad o han expresado opiniones protegidas por la Constitución. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir.

La moción también destaca que Abacus invirtió y confió en gran medida en Lapetus Solutions, Inc. ("Lapetus") como su principal proveedor de esperanza de vida, pero Lapetus anunció públicamente que cerró todas las operaciones a partir del 31 de agosto de 2025. Este desarrollo subraya las preocupaciones planteadas con respecto a las prácticas de Abacus y la importancia de un debate abierto sobre el sector de liquidación de pólizas de vida.

"La demanda de Abacus es un intento de silenciar un debate sólido sobre cuestiones importantes que afectan al sector de liquidación de póliza de vida, incluyendo la fiabilidad de las estimaciones de expectativa de vida", dijo el Sr. Buerger. "Las divulgaciones transparentes promueven los intereses de los inversores, los reguladores y del mercado de liquidación de pólizas de vida en su conjunto, y la Primera Enmienda protege el derecho a expresar opiniones e inquietudes, particularmente en asuntos de interés público".

Acerca de Coventry

Coventry es el líder y creador del mercado secundario de seguros de vida. Durante más de 20 años, hemos impulsado el sector hacia adelante y ampliado las oportunidades para los propietarios de pólizas de seguros de vida. La profunda experiencia de Coventry combinada con un firme compromiso con los derechos de los consumidores hace de Coventry el líder indiscutible del mercado, una posición que utilizamos para elevar los estándares del sector y ampliar las opciones para el consumidor. Hasta la fecha, hemos entregado más de $ 6 mil millones a los titulares de pólizas que ya no necesitan sus pólizas de seguro. Para más información acerca de Coventry, visite, Coventry.com.

FUENTE Coventry