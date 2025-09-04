Coventry et Alan Buerger demandent le rejet de la plainte d’Abacus

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC (« Coventry ») et son cofondateur et président exécutif, Alan H. Buerger, ont annoncé ce jour avoir déposé une requête en rejet de la plainte déposée par Abacus Global Management, Inc. (« Abacus ») devant le tribunal de district américain du district central de Floride le 29 août 2025. L’intégralité de la requête en rejet est disponible ici.

Dans leur requête, Coventry et M. Buerger estiment que la plainte d’Abacus vise à étouffer un débat protégé par la Constitution. Comme l’indique la motion :

« Le Premier amendement exprime un profond attachement national pour un principe : le débat sur les questions publiques doit être libre, ferme et ouvert. » Abacus cherche cependant à renverser ce principe. Face aux critiques concernant de graves problèmes dont elle est elle-même responsable, Abacus a intenté cette action en justice infondée pour museler ceux qui ont révélé la vérité ou exprimé leur opinion. Cela n’est pas possible. »

La motion souligne également qu’Abacus a investi dans Lapetus Solutions, Inc. (« Lapetus »), sur laquelle elle s’est fortement appuyée comme principal fournisseur de solutions d’évaluation de l’espérance de vie. Or, Lapetus a annoncé publiquement la cessation de toutes ses activités à compter du 31 août 2025. Cette évolution souligne les inquiétudes soulevées quant aux pratiques d’Abacus et l’importance d’un débat ouvert sur le secteur du règlement des assurances-vie.

« La plainte d’Abacus vise à étouffer tout débat sérieux sur des questions importantes touchant au secteur du règlement des assurances-vie, notamment la fiabilité des estimations d’espérance de vie », a déclaré M. Buerger. « La transparence des informations sert les intérêts des investisseurs, des régulateurs et du marché du règlement des assurances-vie dans son ensemble, et le Premier amendement protège le droit d’exprimer ses opinions et ses préoccupations, notamment sur des questions d’intérêt public. »

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise fait progresser le secteur et élargit les opportunités offertes aux titulaires d’assurance-vie. Grâce à son expérience approfondie et à son engagement en faveur des droits des consommateurs, elle est un leader incontesté du marché. Une position dont elle tire profit pour améliorer les normes du secteur et étoffer le choix des consommateurs. À ce jour, Coventry a versé plus de 6 milliards de dollars à des assurés qui n’avaient plus besoin de leur police. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Coventry.com.

Source : Coventry