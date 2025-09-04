Coventry ואלן בורגר מבקשים לדחות את התביעה של Abacus

פורט וושינגטון, פנסילבניה, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Coventry First LLC ("Coventry") ואחד ממייסדיה ויו"ר החברה, אלן ה. בורגר (Alan H. Buerger), הודיעו היום כי הגישו עתירה לדחיית התביעה שהגישה Abacus Global Management, Inc. ("Abacus") לבית המשפט המחוזי בארצות הברית במחוז המרכזי של פלורידה ב-29 באוגוסט 2025. את בקשת העתירה המלאה ניתן למצוא כאן.

בתביעה, Coventry ובורגר מביעים את דעתם כי התביעה של Abacus היא מאמץ להשתיק דיון המוגן בחוקה. כפי שמציינת ההצעה:

"התיקון הראשון לחוקה מבטא 'מחויבות לאומית עמוקה לעיקרון שהדיון בסוגיות ציבוריות צריך להיות חסר עכבות, חזק ופתוח לרווחה'. Abacus, לעומת זאת, מבקשת להפוך את העיקרון הזה על ראשו. לנוכח ביקורת על בעיות חמורות מעשה ידיה, Abacus הגישה את התביעה חסרת הבסיס הזו כדי להשתיק את אלה שהדגישו את האמת או הביעו את דעותיהם המוגנות בחוקה. את זה היא לא יכולה לעשות".

העתירה מדגישה גם כי Abacus השקיעה והסתמכה במידה רבה על Lapetus Solutions, Inc כספקית תוחלת החיים העיקרית שלה - אך Lapetus הודיעה בפומבי כי היא סוגרת את כל הפעילות החל מ-31 באוגוסט 2025. התפתחות זו מדגישה את החששות שהועלו בנוגע לנהלי Abacus ואת חשיבותו של דיון פתוח על תעשיית ביטוחי החיים.

"התביעה של Abacus היא ניסיון להשתיק דיון נוקב בנושאים חשובים המשפיעים על תעשיית הסדר החיים, כולל האמינות של הערכות תוחלת החיים", אמר אלן ה. בורגר. "גילויים שקופים מקדמים את האינטרסים של משקיעים, רגולטורים ושוק הסדר החיים בכללותו, והתיקון הראשון לחוקה מגן על הזכות להביע דעות וחששות, במיוחד בנושאים בעלי עניין ציבורי כזה".

אודות Coventry

Coventry היא המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים. במשך יותר מ-20 שנה, אנו מניעים את התעשייה קדימה ומרחיבים את ההזדמנויות לבעלי פוליסות ביטוח חיים. הניסיון העמוק של Coventry בשילוב עם מחויבות עזה לזכויות הצרכן הופכים את Coventry למובילת השוק הברורה, עמדה בה אנו משתמשים כדי להעלות את הסטנדרטים בתעשייה ולהרחיב את אפשרויות הבחירה של הצרכנים. עד כה, העברנו יותר מ-6 מיליארד דולר לבעלי פוליסות שכבר אין להם צורך בפוליסות שלהם. למידע נוסף על Coventry, בקרו באתר Coventry.com.

