コヴェントリーとアラン・ビューガー、アバカスの訴訟棄却を申し立て

ペンシルベニア州フォートワシントン発, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- コヴェントリー・ファースト (Coventry First LLC) (「コヴェントリー」) および共同創業者兼エグゼクティブ・チェアマンであるアラン・H・ビューガー (Alan H. Buerger) は本日、2025年8月29日にフロリダ中部地区連邦地方裁判所にアバカス・グローバル・マネジメント (Abacus Global Management, Inc.) (「アバカス」) が提起した訴状に対し、棄却を求める申し立てを行ったことを発表した。 棄却申立書全文はこちらで確認可能。

この申立書において、コヴェントリーとビューガーは、アバカスの訴訟は憲法で保護された議論を封じようとする試みであるとの見解を示している。 申立書には次のように記されている：

「合衆国憲法修正第1条は、『公共の問題に関する議論は妨げられることなく、力強く、そして開かれたものであるべきだ』という深い国家的コミットメントを表している。 しかし、アバカスはその原則を根底から覆そうとしている。 自らが引き起こした深刻な問題に関する批判に直面し、アバカスは、真実を明らかにした者や憲法で保護された意見を表明した者を封じ込めるために、この根拠のない訴訟を提起したのである。 それは許されないことである」。

また、申立書は、アバカスが主要な余命予測提供者としてラペタス・ソリューションズ (Lapetus Solutions, Inc.) (「ラペタス」) に投資し、大きく依存していたが、ラペタスは2025年8月31日をもってすべての事業を終了したと公に発表したことを指摘している。 この事態は、アバカスの事業慣行に関して提起されている懸念を裏付けるとともに、ライフセトルメント業界における公開討論の重要性を浮き彫りにしている。

「アバカスの訴状は、余命予測の信頼性を含むライフセトルメント業界に影響を与える重要な問題に関する力強い議論を封じ込めようとする試みです」とビューガーは述べた。 「透明性のある情報開示は投資家、規制当局、そしてライフセトルメント市場全体の利益を促進し、修正第1条は特に公共の利益に関わる問題において意見や懸念を表明する権利を保護しています」。

コヴェントリーについて

コヴェントリーは、生命保険二次市場におけるリーダーかつパイオニア的企業である。 20年以上にわたり、同社は業界を前進させ、生命保険契約者に対する機会を拡大してきた。 コヴェントリーの豊富な経験と消費者の権利に対する強いコミットメントにより、同社は明確な市場リーダーとなっており、この地位を活用して業界基準を引き上げ、消費者の選択肢を拡大している。 これまでに、同社は保険を必要としなくなった契約者に対し、合計で60億米ドル (約8,926億2,600万円) 以上を還元してきた。 コヴェントリーについての詳細は、Coventry.comを参照されたい。

