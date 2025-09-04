Coventry와 앨런 뷔어거 회장, Abacus 소송 기각 신청

펜실베니아주 포트워싱턴, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC (이하 “Coventry”) 와 회사의 공동 창업자 겸 회장인 앨런 H. 뷔어거(Alan H. Buerger)는 Abacus Global Management, Inc. (이하 “Abacus”)가 2025년 8월 29일 미국 플로리다 중부 연방지방법원에 제기한 소송에 대해 소송 기각(Motion to Dismiss) 신청을 제출했다고 오늘 발표했다. 전체 기각 신청서는 여기에서 확인할 수 있다.

제출 문건에서 Coventry와 뷔어거 회장은 Abacus의 소송이 헌법적으로 보호되는 공개 토론을 억압하려는 시도라는 입장을 밝혔다. 기각 신청서에는 다음과 같이 적혀 있다.

“미국 수정헌법 제1조(First Amendment)는 ‘공공 사안에 대한 토론은 방해받지 않고, 활발하며, 폭넓게 이루어져야 한다’는 원칙에 대해 국가적 차원의 깊은 헌신을 표현한다. 그러나 Abacus는 그 원칙을 완전히 뒤집으려 하고 있다. 스스로 초래한 심각한 문제들에 대한 비판에 직면하자, Abacus는 사실을 드러내거나 헌법적으로 보호되는 의견을 표명한 사람들의 입을 막기 위해 근거 없는 이 소송을 제기했다. 이는 허용될 수 없다.”

기각 신청서는 또한 Abacus가 주요 기대수명(life expectancy) 제공업체로 Lapetus Solutions, Inc.(이하 “Lapetus”)에 투자하고 이에 강하게 의존했음을 지적했다. 그러나 Lapetus는 2025년 8월 31일부로 모든 운영을 종료한다고 공식 발표했다. 이 같은 사실은 Abacus의 영업 관행에 대해 제기된 우려를 뒷받침하며, 생명정산(life settlement) 산업에 대한 공개 토론의 중요성을 강조한다.

관련해 뷔어거 회장은 “Abacus의 소송은 기대수명 추정치의 신뢰성을 포함해 생명정산 산업에 영향을 미치는 중요한 사안에 대한 활발한 토론을 침묵시키려는 시도이다. 투명한 공시는 투자자, 규제 당국, 그리고 생명정산 시장 전체의 이익을 증진하며 특히 이러한 공익적 사안에 대한 의견과 우려를 표명할 권리는 수정헌법 제1조에 의해 보호된다.”라고 밝혔다.

