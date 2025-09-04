Coventry dan Alan Buerger Fail Permohonan untuk Menolak Saman Abacus

FORT WASHINGTON, Pa., Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC ("Coventry") dan Pengasas Bersama merangkap Pengerusi Eksekutifnya, Alan H. Buerger, hari ini mengumumkan bahawa mereka telah memfailkan Permohonan untuk Menolak tuntutan yang dibawa oleh Abacus Global Management, Inc. ("Abacus") di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Tengah Florida pada 29 Ogos 2025. Permohonan penuh untuk Menolak Tuntutan boleh dirujuk di sini.

Dalam pemfailan tersebut, Coventry dan Encik Buerger menyatakan bahawa tuntutan yang dikemukakan oleh Abacus bertujuan untuk menyekat perbahasan awam yang dilindungi di bawah Perlembagaan. Seperti yang dinyatakan dalam permohonan itu:

"Pindaan Pertama mencerminkan komitmen nasional yang mendalam terhadap prinsip bahawa perbahasan mengenai isu awam harus bebas, lantang dan terbuka sepenuhnya. Namun, Abacus berusaha untuk memutarbalikkan. Berdepan dengan kritikan terhadap masalah serius yang berpunca daripada tindakannya sendiri, Abacus mengemukakan saman yang tidak berasas ini untuk membungkam mereka yang menyuarakan kebenaran atau pendapat yang dilindungi oleh Perlembagaan. Itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan."

Permohonan tersebut turut menekankan bahawa Abacus telah membuat pelaburan dan bergantung secara besar-besaran kepada Lapetus Solutions, Inc. (“Lapetus”) sebagai penyedia utama anggaran jangka hayatnya — namun Lapetus telah mengumumkan secara terbuka bahawa semua operasinya ditamatkan berkuat kuasa pada 31 Ogos 2025. Perkembangan ini mengukuhkan kebimbangan yang telah dibangkitkan berhubung amalan Abacus serta menegaskan kepentingan perbahasan terbuka mengenai industri penyelesaian hayat.

"Saman yang dikemukakan oleh Abacus merupakan cubaan untuk menyekat perbahasan yang lantang dan terbuka mengenai isu-isu penting yang memberi kesan kepada industri penyelesaian hayat, termasuk kebolehpercayaan anggaran jangka hayat," kata Encik Buerger. "Pendedahan yang telus memperkukuh kepentingan pelabur, pengawal selia serta keseluruhan pasaran penyelesaian hayat, manakala Pindaan Pertama melindungi hak untuk menyuarakan pandangan dan kebimbangan—terutamanya berkenaan isu yang melibatkan kepentingan awam secara langsung."

