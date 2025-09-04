Coventry 与 Alan Buerger 提请驳回 Abacus 诉讼

华盛顿堡，宾夕法尼亚州, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC（简称“Coventry”）及其联合创始人兼执行主席 Alan H. Buerger 今日宣布，已向美国佛罗里达中区联邦地区法院提交动议，请求驳回 Abacus Global Management, Inc.（简称“Abacus”）于 2025 年 8 月 29 日提起的诉讼。 可在此处查阅完整驳回动议。

在提交的动议中，Coventry 与 Buerger 先生表示，Abacus 提起的诉讼旨在压制受宪法保护的自由辩论。 正如动议所述：

“第一修正案体现了‘国家对公共议题讨论应不受限制、充满活力且全面开放的深切承诺’。 而 Abacus 却试图颠覆这一原则。 面对关于自身制造的严重问题的批评，Abacus 提起了这场毫无依据的诉讼，旨在压制那些揭示真相或行使宪法保护的言论自由的人。 此举注定失败。”

该动议还强调，Abacus 不仅投资了 Lapetus Solutions, Inc.（简称“Lapetus”），而且高度依赖其作为主要的寿命预测供应商。然而，Lapetus 已公开宣布自 2025 年 8 月 31 日起全面停业。 这一进展进一步验证了外界对 Abacus 经营模式的担忧，并凸显了寿险结算行业进行公开讨论的重要性。

“Abacus 的诉讼试图压制对寿险结算行业重要议题的深入讨论，尤其是关于寿命预测可靠性的问题。”Buerger 先生表示， “透明的披露符合投资者、监管机构及整个寿险结算市场的共同利益，而第一修正案则保障了在重大公共议题上表达意见和关切的权利。”

