Coventry 與 Alan Buerger 提出動議，要求法院駁回 Abacus 訴訟

華盛頓堡，賓州, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry First LLC（「Coventry」）及其聯席創辦人兼執行主席 Alan H. Buerger 今天宣佈已向法院提交動議，要求駁回 Abacus Global Management, Inc.（「Abacus」）於 2025 年 8 月 29 日在佛羅里達中區聯邦地區法院提出的訴訟。 駁回動議書全文可在此處查閱。

在提交的文件中，Coventry 與 Buerger 先生表示 Abacus 提出此訴訟旨在打壓受憲法保障的言論自由。 該動議書指出：

「第一修正案闡明『國家深切承諾，須秉持公共議題的辯論不應受阻礙、堅實有力且廣泛開放的原則。』 然而，Abacus 卻企圖顛覆此原則。 面對本身造成嚴重問題而引發的批評，Abacus 卻提出此宗毫無意義的訴訟，旨在令揭露真相或表達其憲法保護意見的人士噤聲。 此舉絕對不應得逞。」

該動議同時表明，Abacus 對其主要壽命預期數據供應商 Lapetus Solutions, Inc.（「Lapetus」）作出投資並極之依賴對方，惟 Lapetus 已公開宣佈自 2025 年 8 月 31 日起全面停止營運。 此事態發展不僅印證外界對 Abacus 經營手法的擔憂，更彰顯針對保單貼現產業進行公開辯論有多重要。

Buerger 先生指出：「Abacus 的指控旨在壓制對影響保單貼現產業重要議題的堅定有力辯論，當中包括壽命預期評估的可靠性。 資訊必須公開披露，才能有利投資者、監管機構乃至保單貼現市場整體的利益，而第一修正案保障了表達意見與疑慮的權利，尤其是對此類具高度公眾利益的議題。」

關於 Coventry

Coventry 是人壽保險二級市場的領導者及開創者。 20 多年來，我們不斷推動產業向前邁進，並為壽險保單持有人拓展機會。 Coventry 憑著深厚經驗及捍衛消費者權利的堅決承擔，明顯地成為市場翹楚，並作為領導者而提升產業標準並增加消費者的選擇。 時至今日，我們已為不再需要原有保單的持有人成功發放超過 60 億美元。 如要詳細了解 Coventry，請瀏覽 Coventry.com。

來源：Coventry