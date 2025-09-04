CCC signe un protocole d'entente avec la ville indonésienne de Jambi pour soutenir l'initiative SMART Utility

OTTAWA, Ontario, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec la ville de Jambi, en Indonésie, afin de contribuer à la mise en place d'une solution d'infrastructure de comptage avancée (AMI 2.0) fournie par GHD Canada. Le système AMI 2.0 s'inscrit dans le cadre d'une initiative désignée SMART Utility visant à remplacer environ 104 000 compteurs mécaniques actuellement utilisés par les clients résidentiels et commerciaux de la ville. Le nouveau système fournira des données plus précises et plus récentes, améliorera le service à la clientèle et réduira les pertes d'eau et d'énergie.

Contrairement aux compteurs d'eau mécaniques qui nécessitent des relevés manuels, le système AMI 2.0 utilise un réseau intelligent et connecté pour collecter et transmettre automatiquement des données de consommation en temps réel. Cette communication bidirectionnelle permet aux services publics de détecter rapidement les fuites, de réagir rapidement aux urgences et d'optimiser la consommation d'eau. L'approche de GHD intègre les technologies numériques aux opérations des services publics, transformant les compteurs intelligents en capteurs qui prennent en charge la maintenance prédictive et la surveillance de la qualité de l'eau.

La CCC opère à la croisée du commerce et des relations internationales afin de conclure des contrats commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements étrangers dans le cadre de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Jambi est un centre urbain en pleine croissance qui sert de port et de plaque tournante commerciale essentiel, en particulier pour les industries pétrolières et du caoutchouc. Le protocole d'entente de la CCC permet à la ville de Jambi d'assurer l'approvisionnement du système AMI 2.0 dans le cadre d'un contrat GÀG.

Chaque contrat GÀG signé par la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne de l'assurance que le contrat sera exécuté comme convenu. La CCC négocie des contrats GÀG avec les gouvernements aux niveaux national, provincial/étatique et municipal.

Si vous êtes une entreprise canadienne qui souhaite se développer en Indonésie ou ailleurs dans la région indo-pacifique, avec des technologies et des solutions achetées par des gouvernements étrangers, contactez la CCC.

Citations

« Ce protocole d'accord avec la ville de Jambi marque une étape importante dans les efforts de la CCC pour mettre en relation l'innovation canadienne avec les besoins mondiaux en matière d'infrastructures. Grâce à notre modèle de contrat GÀG, nous sommes fiers de soutenir GHD Canada dans la fourniture d'une solution SMART Utility à Jambi. » – Bobby Kwon, président-directeur général de CCC.



« Le Canada est déterminer à approfondir son partenariat avec l'Indonésie. L'initiative SMART Utility de Jambi est une excellente occasion de mettre en valeur l'expertise canadienne en matière d'infrastructures numériques et de promouvoir nos priorités communes en matière de durabilité, d'innovation et de croissance inclusive. » – Jess Dutton, ambassadeur du Canada en Indonésie.





