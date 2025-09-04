La Société royale du Canada annonce sa sélection de 2025 des nouveaux membres de la SRC et du Collège de la SRC

OTTAWA, Ontario, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société royale du Canada (SRC) et ses membres ont élu la cohorte 2025 des nouveaux membres de la Société et du Collège de la SRC.

Cent-deux nouveaux membres ont été élus par leurs pairs pour leurs réalisations scientifiques exceptionnelles. Cette reconnaissance par la SRC est la plus haute distinction décernée dans les domaines des arts, des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de la nature.

Le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la SRC accueille également 59 nouveaux membres. Ces chefs de file en milieu de carrière apporteront la capacité multigénérationnelle nécessaire pour relever les défis importants et saisir les nouvelles opportunités à venir, y compris dans les domaines en émergence.

« La Société royale du Canada se réjouit d’accueillir dans ses rangs un groupe talentueux de chercheurs, d’artistes et de créateurs inspirants dont les pairs ont reconnu l’apport exceptionnel à l’univers des sciences et de la culture ainsi qu’au bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Leurs recherches continueront à influencer l’élaboration des politiques publiques pour des années à venir, tout en contribuant au mieux-être de notre société », a déclaré Alain-G. Gagnon, MSRC, président de la SRC.

Faites connaissance avec la cohorte de 2025 de la SRC >

Le vendredi 14 novembre prochain, la SRC intronisera les personnes élues en 2025 membres de la SRC et du Collège de la SRC lors d’une cérémonie qui se tiendra à Montréal, Québec à l’occasion de la Célébration de l’excellence et de l’engagement. Soyez des nôtres pour célébrer ce panorama de talent, d’imagination, de disciplines et de découverte. Inscrivez-vous ici!

À propos de la SRC

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) est composée de l’Académie des arts et des lettres, de l’Académie des sciences sociales, de l’Académie des sciences et du Collège de la SRC. La SRC reconnaît l’excellence, conseille le gouvernement et la société dans son ensemble, et promeut une culture de la connaissance et de l’innovation au Canada et avec d’autres académies nationales dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.rsc-src.ca/fr.

Pour les questions des médias ou liées aux communications, veuillez communiquer avec Paige Beveridge, à l’adresse communications@rsc-src.ca.