TexPower ממנה את באדר אלמונאוור לנשיא כדי להוביל את ייצור סוללות הליתיום-יון בארצות הברית אל העתיד

TexPower , יצרנית חומרים עבור קתודות לסוללות שבסיסה בארצות הברית, מודיעה בגאווה על מינויו של באדר אלמונאוור (Bader Almonawer ) לנשיא. עם רקורד מוכח של מנהיגות וצמיחה אסטרטגית, אלמונאוור יהיה ראש החנית שיוביל את TexPower במשימתה להחזיר לעצמה את המובילות האמריקאית בייצור ליתיום-יון פוספט (LFP) ולהניע את שלב ההתרחבות הבא של החברה.

אלמונאוור מביא ל-TexPower מומחיות מנהיגותית, פיננסית ותפעולית נרחבת. כיום הוא מכהן כיו"ר ועדת הביקורת ב- NeOnc Technologies (נאסד"ק: $NTHI) , שם היה לו תפקיד מרכזי בגיוס כספים ובמבנה פיננסי במהלך תהליך ההנפקה לציבור של החברה, וממשיך להוביל כיו"ר ועדת הביקורת. הוא גם חבר בדירקטוריון של Neuromena ו- Arabian Group of Companies. הרקע המקצועי שלו כולל ייעוץ ניהולי ב- McKinsey & Company ובנקאות השקעות ב-Citigroup, שם התמקד בגיוס הון ומיזוגים ורכישות במגזר האנרגיה. לאלמונאוור תואר שני במנהל עסקים מ-MIT, תואר שני בכלכלה מאוניברסיטת קורנל ותואר ראשון בהנדסה מאוניברסיטת פן סטייט.

מקורותיה של TexPower נעוצים במחקר חלוצי של הפרופסורים ג'ון ב. גודאינף (John B. Goodenough) וארומוגם מנת'יראם (Arumugam Manthiram ) - שתגליותיהם בשנות ה-80 וה-90 פתחו את טכנולוגיית LFP, המשמשת כיום ביותר ממחצית מכל סוללות הליתיום-יון ברחבי העולם. TexPower, שהוקמה במשותף על ידי פרופ' מנטירם וד"ר לי, משלבת עשרות שנים של מומחיות במחקר ופיתוח כדי לספק פתרונות אנרגיה מתקדמים לכלי עבודה חשמליים, רכבים חשמליים ואחסון בקנה מידה של רשת.

כיום, סין מייצרת כמעט את כל ה-LFP בעולם. TexPower, שנוסדה ב-2019 ביוסטון, טקסס, שואפת להפוך את המגמה הזו על ידי החזרת ייצור LFP לשורשיו בארצות הברית.

ציוני הדרך הנוכחיים של TexPower

*הפעלת מתקן פיילוט של 15 טון ביוסטון לפיתוח משותף עם שותפי ייצור אסטרטגיים ולקוחות.

*אספקת מוצרי LFP עם מפרט טכני תחרותי בקנה אחד עם החומרים המתקדמים ביותר.

*רכישת אתר של 7 האקר ביוסטון, הנמצא כעת בשלב ההנדסי לבניית שלב I.

*בניית מפעל שלב I ביוסטון עם קיבולת שנתית של 12,500 טון מטרי, המניע כ-5 ג'יגה-וואט/שעה של סוללות ליתיום-יון.

*פיתוח מסלול ייצור מיטבי לקנה מידה של ג'יגה-וואט/שעה, עם צריכת אנרגיה וייצור פסולת מופחתים.

*בדרך להשלמת מתקן שלב I ב-2027, עם קיבולת שכבר נרשמה כמעט במלואה על ידי לקוחות אסטרטגיים.

התרחבות עתידית

במבט קדימה, TexPower מתכננת להגדיל את הקיבולת ל-100,000 טון מטרי בשנה (20 ג'יגה-וואט שעה) עד 2030, ולבסס את מעמדה כספקית מובילה של חומרי LFP מחוץ לסין.

הצהרות ההנהלה

"לכבוד הוא לי לקחת על עצמי את תפקיד הנשיא ב-TexPower", אמר באדר אלמונאוור. "TexPower נמצאת בעמדה ייחודית להוביל את ארה"ב בהחזרת ייצור LFP מקומי. עם מדע ברמה עולמית, רשת חזקה של שותפים אסטרטגיים, אתר מאובטח של 7 האקר למתקן שלב I שלנו, ויעדי התרחבות ברורים, אני בטוח שלא רק נעמוד בציפיות אלא נעלה עליהן בהנעת הדור הבא של החשמל".

"אלמונאוור הוא מנהיג עסקי מוכשר עם רקורד חזק של מנהיגות ומומחיות פיננסית. הוא נכס אדיר עבור TexPower, ואנו בטוחים מאוד שתחת הנחייתו כנשיא, TexPower תשיג את יעדיה השאפתניים ותבסס את עצמה כמובילה עולמית בייצור LFP", אמר פרופ' ארומוגאם מנת'ירם, מייסד שותף של TexPower.

אודות TexPower EV Technologies Inc

TexPower צמחה מאוניברסיטת טקסס באוסטין והקימה את מטה החברה ביוסטון, טקסס, ב-2020, והיא ממשיה להציע חידושים פורצי הדרך בהובלת הפרופסורים ג'ון ב. גודאינף וארומוגם מנת'ירם בתחום סוללות הליתיום-יון. אנו שואפים לפרוס חומרי קתודה נטולי קובלט, בעלי ביצועים גבוהים ותחרותיים מבחינת עלות של סוללות מבוססות ליתיום שנמצאות בשימוש ברחבי צפון אמריקה ומחוצה לה. לקתודות הניקל-מנגן אלומיניום (NMA) נטולות הקובלט שלנו, הרשומות כפטנט, יש אנרגיה גבוהה עד 15% מקתודות NCM/NCA רגילות. אתר הייצור שלנו ביוסטון, טקסס, מתמקד בפיתוח, מיטוב וייצור של חומרי קתודה פעילים תואמי IRA עבור השוק הצפון אמריקאי הצומח במהירות.

