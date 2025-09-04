Konsumenter i Stockholm uppmanar EU:s ledare att skydda portionspåsar och förespråka skademinimering

STOCKHOLM, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Igår tog den internationella konsumentrörelsen Considerate Pouchers sin Protect Pouches-kampanj till Stockholm och samlades på Mynttorget för att lyfta fram den livräddande potentialen hos nikotinpåsar och snus.

Förespråkarna serverade kaffe från en märkescykel och talade direkt med medborgarna om skademinimering. Dussintals svenska konsumenter skrev också personliga brev till lokala politiker och uppmanade dem att försvara tillgången till säkrare alternativ. Dessa brev, inklusive ett från en svensk kvinna som krediterar nikotinpåsar för att ha hjälpt henne att äntligen sluta röka efter år av misslyckade försök med andra alternativ, kommer att levereras till beslutsfattare under de kommande veckorna.

Hennes berättelse speglar en växande mängd bevis. Sverige är på väg att bli världens första rökfria land, med en daglig rökning på 5,4 % - en milstolpe som till stor del drivs av att konsumenterna väljer alternativ som nikotinpåsar. Bland svenska kvinnor har rökningen minskat med nästan 50 % sedan 2016, och påsar har visat sig vara 56 % effektivare än nikotintuggummi och nästan tre gånger effektivare än vaping för kvinnor som slutar, enligt rapporten "Power in a Pouch" från Smoke Free Sweden (2024). Undersökningar visar vidare att 60 % av kvinnorna anger smakvariation som en viktig anledning till att byta, och mer än en tredjedel säger att de skulle fortsätta att söka efter påsar även om de förbjöds – ett tydligt bevis på deras roll som det mest kraftfulla verktyget för skademinimering idag (Smoke Free Sweden, 2024).

Juan Rafael Taborcía, global talesperson för Considerate Pouchers, säger:

"Sverige har visat Europa och världen att skydda påsar är att skydda liv. Men EU:s missriktade satsning på restriktioner hotar att omintetgöra de framsteg som gjort Sverige på vägen mot att bli det första rökfria landet. Konsumenterna i Stockholm skickar idag ett tydligt budskap: skydda påsarna, skydda vår hälsa."

Carissa Düring, Chef på Considerate Pouchers Sverige, säger:

"Som svensk kvinna har jag sett hur diskreta, vetenskapligt baserade alternativ som påsar förändrar liv – förbättrar hälsan, skyddar familjer och ger rökare verkligt hopp. Sverige ska bli det första rökfria landet i världen, och det är ingen slump. Vi uppnådde det tack vare att beslutsfattarna litade på och respekterade evidensbaserade konsumentval. EU står nu inför ett val: man kan kopiera Sveriges framgångar och rädda miljontals liv, eller ignorera bevisen och döma rökare att fortsätta tända. Vi uppmanar Bryssel att göra kloka val och skydda tillgången på portionspåsar."

Kampanjen Protect Pouches lanseras i europeiska huvudstäder i sommar för att se till att beslutsfattarna lyssnar på de människor som påverkas mest – konsumenterna. När EU debatterar nya restriktioner för nikotinpåsar visar Stockholms aktion en enkel sanning: säkrare alternativ räddar liv och konsumenternas röster är viktiga.

