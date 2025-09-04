Dow und Gruppo Fiori entwickeln bahnbrechendes Recyclingverfahren für Polyurethan-Abfälle aus der Automobilindustrie

MIDLAND, Michigan, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dow (NYSE: DOW) hat heute in Partnerschaft mit Gruppo Fiori die neuesten Fortschritte bei einem gemeinsam entwickelten, neuartigen Verfahren bekannt gegeben, das die Rückgewinnung von Polyurethan-Abfällen aus Altfahrzeugen ohne Demontage ermöglicht. Diese Innovation vereint die Expertise von Dow in der Materialwissenschaft mit dem etablierten Automobil-Recycling-Ökosystem von Gruppo Fiori, um einen neuen Verwertungsweg für Altfahrzeugmaterialien zu schaffen.

Ein Durchbruch beim Recycling von Polyurethanschaum

Polyurethanschaum wird wegen seines Komforts, seiner Sicherheit und seiner Kraftstoffeffizienz geschätzt und ist ein wesentlicher Bestandteil der Fahrzeuginnenausstattung. In einem Auto sind im Schnitt 28 kg PU enthalten, davon 10 bis 15 kg in den Sitzen – eine Materialmenge mit erheblichen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Traditionelles Fahrzeugrecycling erfordert jedoch die Demontage von Fahrzeugkomponenten, was für die Recyclingunternehmen Kosten und Aufwand verursacht.

Die Innovation von Dow und Gruppo Fiori macht diesen Schritt überflüssig und ermöglicht eine vereinfachte Rückgewinnung von PU-Abfällen mit der für die Depolymerisation (chemisches Recycling) erforderlichen Reinheit. Diese Innovation fördert eine kreislauforientierte Automobil-Zulieferkette, indem sie:

Polyurethan-Abfälle aus Altfahrzeugen so aufbereitet, dass sie ohne Demontage für die Depolymerisation geeignet sind;

wertvollen Polyurethanschaum von Mülldeponien fernhält und ihn wieder einer produktiven Nutzung zuführt;

das Recycling und die Wiederverwendung von Polyurethan in industriellem Maßstab für Mobilitätsanwendungen ermöglicht;

die Herstellung von Polyol mit Recyclinganteil erleichtert;

die Einhaltung der kommenden gesetzlichen Vorgaben zu Recyclinganteilen in der Richtlinie über Altfahrzeuge sowie das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der OEMs erleichtert.



Förderung der Kreislaufwirtschaft im Automobilbereich

„Zusammenarbeit ist für den Aufbau einer geschlossenen Lieferkette für die Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung“, so Dr. Esther Quintanilla, Global MobilityScience™ Marketing Director bei Dow Polyurethanes. „Durch die Partnerschaft mit Gruppo Fiori möchten wir OEMs und Komponentenhersteller dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele und die gesetzlichen Anforderungen an Recyclinganteile zu erfüllen, ohne auf die Leistungsvorteile von Polyurethanen zu verzichten.“

Das Programm mit Gruppo Fiori kann das Renuva™-Portfolio an Recyclingmaterialien von Dow unterstützen, das die Umwandlung von Abfallströmen in neue Rohstoffe durch mechanisches und chemisches Recycling beschleunigen soll.

„Die Weiterentwicklung kreislauforientierter Ökosysteme bedeutet, alle Akteure der automobilen Wertschöpfungskette an den Verhandlungstisch zu holen, um gemeinsam die Herausforderungen der Recyclingfähigkeit zu lösen“, erklärt Mauro Grotto, President von Italmetalli, einem Unternehmen der Gruppo Fiori. „Indem wir unser Know-how bei der Rückgewinnung und Sortierung von Materialien aus Altfahrzeugen mit den Depolymerisationstechnologien von Dow ergänzen, können wir den Wert von Abfällen wiederherstellen und diesen Wert mit der Branche teilen.“

Von der Absichtserklärung zur Marktreife

Dieser Meilenstein baut auf der Absichtserklärung (MoU) von 2024 zwischen Dow und Gruppo Fiori auf, ein neues Ökosystem für das Recycling von Altfahrzeugteilen und -materialien zu schaffen. Im Rahmen der Partnerschaft analysierten die beiden Unternehmen Demontageprozesse, bewerteten die Reinheit und Recyclingfähigkeit der zurückgewonnenen Materialien und erproben mithilfe eines beschleunigten „Test-and-Learn“-Ansatzes innovative Geschäftsmodelle. Diese jüngsten technischen Durchbrüche bedeuten erhebliche Fortschritte in kurzer Zeit und geben der zukünftigen industriellen Umsetzung positive Impulse.

Mit erstklassigen technischen Fähigkeiten und einem vielfältigen Portfolio an materialwissenschaftlichen Optionen ist Dow MobilityScience™ ein Vorreiter bei Innovationen, die den globalen Fortschritt vorantreiben. Von der Bewältigung von Herausforderungen wie der Dekarbonisierung bis zur Verbesserung der Leistung von Elektrofahrzeugen bleibt Dow führend im Bereich der Weiterentwicklung der Mobilität. Weitere Informationen finden Sie auf der MobilityScience™-Website.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen Dow und Gruppo Fiori finden Sie unter Depolymerisation | Chemisches Recycling von Polyurethan.

Über Dow

Dow (NYSE: DOW) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaft mit Kunden in wachstumsstarken Märkten wie Verpackung, Infrastruktur, Mobilität und Verbraucheranwendungen. Unsere globale Präsenz, die Integration unserer Assets und unsere Skalierbarkeit, gezielte Innovationen, führende Marktpositionen und unser Engagement für Nachhaltigkeit ermöglichen es uns, profitables Wachstum zu erzielen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Wir betreiben Produktionsstandorte in 30 Ländern und beschäftigen rund 36.000 Mitarbeitende. Dow erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 43 Milliarden US-Dollar. „Dow“ oder „Unternehmen“ bezieht sich auf Dow Inc. und seine Tochtergesellschaften. Unter www.dow.com erfahren Sie mehr über uns und unseren Anspruch, das innovativste, kundenorientierteste, inklusivste und nachhaltigste Materialwissenschaftsunternehmen der Welt zu sein.

Über Gruppo Fiori

Gruppo Fiori besteht seit rund 70 Jahren und ist heute eines der wichtigsten italienischen Unternehmen im Bereich des Recyclings von Eisen- und Nichteisenschrott. Stets auf der Suche nach technologisch fortschrittlichen Lösungen verbindet das Unternehmen Ziele, die oft als gegensätzlich erscheinen: wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz. Als natürliche Weiterentwicklung dieses verantwortungsvollen Ansatzes und des ständigen Engagements für kontinuierliche Verbesserung hat sich Gruppo Fiori entschieden, sowohl in den Werken in Crespellano-Bologna (Italmetalli) als auch in Rom (Italferro) die EMAS-Verordnung einzuhalten. Zusätzlich zu den beiden Zerkleinerungsmühlen für Altfahrzeuge betreibt die Gruppe mehrere Linien für andere Nichteisenmetallabfälle und setzt verschiedene Technologien ein, um den Lebenszyklus von Fahrzeugen am Ende ihrer Nutzungsdauer zu schließen. Die Gruppe erwirtschaftet einen Umsatz von 450 Millionen Euro und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende.

