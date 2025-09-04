Dow et Gruppo Fiori développent un procédé de recyclage révolutionnaire pour les déchets de polyuréthane automobile

MIDLAND, Michigan, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dow (NYSE : DOW), en partenariat avec Gruppo Fiori, a annoncé aujourd’hui les dernières avancées réalisées dans le cadre d’un nouveau procédé développé conjointement qui permet la récupération des déchets de polyuréthane des véhicules en fin de vie sans démontage. Cette innovation combine l’expertise de Dow en science des matériaux et l’écosystème de recyclage automobile établi du Gruppo Fiori pour créer une nouvelle voie pour les matériaux des véhicules en fin de vie.

Une percée majeure dans le recyclage de la mousse de polyuréthane

Appréciée pour son confort, sa sécurité et son efficacité énergétique, la mousse de polyuréthane est un élément essentiel des intérieurs automobiles. Une voiture typique contient environ 28 kg de PU, dont 10 à 15 kg dans les sièges – une quantité de matériau assorti d’un potentiel d’impact significatif sur la durabilité. Le recyclage traditionnel des véhicules nécessite cependant le démontage des composants automobiles, ce qui engendre des coûts et de la complexité pour les recycleurs.

L’innovation offerte par Dow et Gruppo Fiori élimine cette étape, permettant d’aboutir à une récupération simplifiée du flux de déchets PU avec la pureté nécessaire pour permettre la dépolymérisation (recyclage chimique). Cette innovation favorise une chaîne d’approvisionnement automobile circulaire en :

Obtenant un flux de déchets de polyuréthane adapté à la dépolymérisation à partir de véhicules en fin de vie sans démontage ;

Gardant la précieuse mousse de polyuréthane hors des décharges et en la réintégrant dans une utilisation productive ;

Permettant le recyclage et la réutilisation à l’échelle industrielle du polyuréthane dans les applications de mobilité ;

Facilitant la création de polyols à contenu recyclé ;

Contribuant à la conformité avec les futures exigences obligatoires en matière de contenu recyclé du règlement sur les véhicules hors d’usage (ELVR), ainsi qu’avec les objectifs de durabilité des équipementiers.



Promouvant la circularité automobile

« Notre collaboration est essentielle pour construire une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée pour l’industrie automobile », a déclaré le Dr Esther Quintanilla, directrice marketing mondiale de MobilityScience™ chez Dow Polyurethanes. « En nous associant à Gruppo Fiori, nous souhaitons aider les équipementiers et les fabricants de composants à atteindre leurs objectifs de durabilité et leurs exigences réglementaires en matière de contenu recyclé sans sacrifier les avantages de performance des polyuréthanes. »

Ce programme avec Gruppo Fiori peut permettre au portefeuille de matériaux recyclés Renuva™ de Dow d’accélérer la transformation des flux de déchets en nouvelles matières premières grâce au recyclage mécanique et chimique.

« Faire progresser les écosystèmes circulaires signifie réunir tous les membres de la chaîne de valeur automobile autour de la table de conception pour résoudre les défis de recyclabilité », a déclaré Mauro Grotto, président d’Italmetalli, une société du Gruppo Fiori. « En renforçant notre expertise en matière de récupération et de tri des matériaux issus des véhicules en fin de vie grâce aux capacités de dépolymérisation de Dow, nous pouvons restaurer la valeur des déchets et partager cette valeur avec l’industrie. »

Du protocole d’accord à la préparation au marché

Cette étape s’appuie sur le protocole d’accord de 2024 conclu entre Dow et Gruppo Fiori portant création d’un nouvel écosystème pour le recyclage des pièces et matériaux des véhicules en fin de vie. Le partenariat entre les entreprises a analysé les processus de démantèlement, évalué la pureté et la recyclabilité des matériaux récupérés et pilote des modèles commerciaux innovants grâce à une approche accélérée de « test et apprentissage ». Ces dernières avancées techniques représentent des progrès significatifs dans un court laps de temps donnant vie à une dynamique positive au service de la future mise en œuvre industrielle.

Avec des capacités techniques de classe mondiale et un portefeuille diversifié d’options en science des matériaux, Dow MobilityScience™ est le pionnier de l’innovation qui stimule le progrès mondial. Qu’il s'agisse de relever des défis tels que la décarbonation ou d’améliorer les performances des véhicules électriques, Dow reste à l’avant-garde de l’avancement de la mobilité. Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web MobilityScience™.

Pour en savoir plus sur la collaboration Dow-Gruppo Fiori, visitez Dépolymérisation | Recyclage chimique du polyuréthane.

À propos de Dow

Dow (NYSE : DOW) est l’une des principales sociétés de science des matériaux au monde, au service de clients sur des marchés à forte croissance tels que l’emballage, l’infrastructure, la mobilité et les applications grand public. Notre ampleur mondiale, l’intégration et l’échelle de nos actifs, notre innovation ciblée, nos positions commerciales de premier plan et notre engagement envers le développement durable nous permettent de réaliser une croissance rentable et de contribuer à créer un avenir durable. Nous exploitons des sites de fabrication dans 30 pays et employons environ 36 000 personnes. En 2024, Dow a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 43 milliards USD. Les références à Dow ou à l’entreprise concernent Dow, Inc. et ses filiales. Pour en apprendre davantage sur nous et sur notre ambition de devenir l’entreprise de la science des matériaux la plus innovante, orientée client, inclusive et durable au monde, rendez-vous sur www.dow.com.

À propos de Gruppo Fiori

Gruppo Fiori est en activité depuis environ 70 ans et se positionne aujourd’hui comme l’une des principales entreprises italiennes dans le secteur du recyclage de ferraille ferreuse et non ferreuse. Toujours à la recherche de solutions technologiquement avancées, elle combine des objectifs souvent perçus comme divergents : développement économique et protection de l’environnement. Dans le cadre d’une évolution naturelle de cette approche responsable et de cet engagement constant en faveur de l’amélioration continue, le Gruppo Fiori a décidé d’adhérer au Règlement EMAS et d’y soumettre les usines de Crespellano-Bologne (Italmetalli) et de Rome (Italferro). En plus des 2 broyeurs de VHU, le Groupe exploite plusieurs lignes dédiées aux autres déchets de métaux non ferreux et déploie différentes technologies pour boucler le cycle de fin de vie des voitures. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros et emploie environ 200 salariés.

