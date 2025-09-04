URW SE - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2025

Paris, le 4 septembre 2025
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 août 2025
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|31/08/2025
|143 299 164
|143 299 164
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 716 223 635 euros
Siège social : 7 place du Chancelier
Adenauer – 75016 PARIS
682 024 096 R.C.S. PARIS
Pièce jointe
- 1. URW SE - 2025 08 31 - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social