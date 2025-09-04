Eimskip gerir samninga um tvö ný gámaskip

Stjórn Eimskipafélags Íslands hf. hefur samþykkt samninga um smíði á tveimur 2.280 gámaeininga skipum og leigu þeirra til tíu ára í gegnum ElbFeeder, sem er þýskt hlutdeildarfélag Eimskips. Ætlunin er að skipin muni þjóna vöruflutningum á milli Reykjavíkur og Rotterdam sem og Teesport í Bretlandi, núverandi Bláa leið félagsins.
Á undanförnum árum hafa þarfir viðskiptavina í ferskvöruflutningum aukist verulega með vaxandi útflutningi á ferskum sjávarafurðum og eldislaxi sem og innflutningi á ferskum matvælum. Þá er frekari vöxtur fyrirsjáanlegur í ferskvöruútflutningi í tengslum við mikla uppbyggingu í landeldi hér á landi. Nýju skipin verða umtalsvert stærri en þau skip sem nú sinna þessari þjónustu sem byggir undir frekari vöxt í þessum flutningum sem og í Trans-Atlantic flutningum, sem eru burðarstoð í þjónustu félagsins á milli Íslands og Norður-Ameríku.
ElbFeeder, í meirihlutaeigu þýska skiparekstrarfélagsins Ernst Russ sem er skráð í kauphöllina í Frankfurt, hefur samið um smíði skipanna við skipasmíðastöðina China Merchants Jin Ling Shipyard (Nanjing) Co. Ltd. Samhliða hefur Eimskip gert leigusamning á skipunum til tíu ára eins og áður kom fram. Gert er ráð fyrir að skipin verði afhent seinni hluta árs 2028.
Skipin verða sérstaklega hönnuð með þjónustuþarfir viðskiptavina í huga og áhersla er lögð á hraðskeið og áreiðanleg skip með mikla stjórnhæfni, sem henta í þeim aðstæðum sem félagið starfar í á Norður-Atlantshafi. Skipin verða 2.280 gámaeiningar að stærð, 185 metra löng og 29,4 metra breið og verða stærstu skip í rekstri félagsins frá upphafi. Til samanburðar eru Brúarfoss og Dettifoss, nýjustu skip í flota Eimskips, 2.150 gámaeiningar að stærð.
Auk þess að vera hönnuð til að mæta þörfum um siglingahraða á hagkvæman hátt þá er einnig lögð áhersla á sem hagkvæmustu orkunýtingu, meðal annars í hönnun á skipskrokki, sílikonhúðun á botni, raftengibúnaði í höfnum og við val á öðrum búnaði. Þá munu skipin styðja við væntanleg orkuskipti, þar sem stigin eru mikilvæg skref í hönnun og smíði til að undirbúa þau fyrir aðra orkugjafa, metanól eða LNG, í takt við umhverfistefnu félagsins
ElbFeeder á í dag sjö gámaskip og hefur rekstur félagsins verið sterkur á undanförnum árum. Félagið er vel í stakk búið að fjárfesta í nýjum skipum og verða nýsmíðarnar að fullu fjármagnaðar í gegnum ElbFeeder. Áætluð leiguskuldbinding Eimskips vegna 10 ára leigusamnings við ElbFeeder mun nema um 86 milljónum dollara og koma fram í efnahagsreikningi félagsins árið 2028 en á móti mun leiguskuldbinding vegna núverandi leiguskipa á Bláu leiðinni detta út.
Vilhelm Már Þorsteinsson, forstjóri Eimskips:
„Það er mjög ánægjulegt að stíga þetta mikilvæga skref í endurnýjun skipaflotans. Við sjáum mikil tækifæri með tilkomu nýju skipanna, sérstaklega þegar horft er til þeirra metnaðarfullu áforma sem snúa að auknum útflutningi á ferskum sjávarafurðum og laxi. Þá höfum við á undanförnum árum séð mikinn þrótt í Trans-Atlantic flutningum félagsins frá Evrópu til Norður-Ameríku, sem er meginforsenda vikulegra siglinga milli Íslands og Norður-Ameríku, og munu nýju skipin styðja við frekari vöxt á þeirri þjónustu.
Við erum stolt af því að í hönnun skipanna verður lögð mikil áhersla á þjónustu við viðskiptavini, hagkvæman rekstur og áreiðanleika. Hönnunin skapar einnig tækifæri á að skipta yfir í aðra orkugjafa þegar þeir verða aðgengilegir og raunverulegur valkostur, sem styður við umhverfisvegferð félagsins.
Það góða samstarf og traust sem við höfum átt við meðeigendur okkar í ElbFeeder frá upphafi, Ernst Russ í Þýskalandi, endurspeglast í þessari jákvæðu niðurstöðu og styrkir áframhaldandi samstarf.“
Joseph Schuchmann, framkvæmdastjóri Ernst Russ:
„Þessi fjárfesting markar tímamót fyrir Ernst Russ þar sem um er að ræða fyrstu nýsmíða fjárfestingu okkar í langan tíma. Við erum mjög ánægð að geta hrint henni í framkvæmd í samstarfi við Eimskip, samstarfsaðila til margra ára, sem mun einnig gegna hlutverki sem langtíma leigutaki og með því tryggja fjárhagslega burði verkefnisins.“
