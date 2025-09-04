ProductLife Group expandiert nach Japan und bietet lokales Fachwissen sowie verbesserten Kundensupport

PARIS, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ProductLife Group (PLG) freut sich, die Eröffnung ihrer neuesten Niederlassung in Japan bekannt zu geben und damit ihr Engagement für die Erfüllung der sich wandelnden Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen zu bekräftigen. Diese Expansion erhöht die Kapazitäten, stärkt unser regionales und globales Netzwerk und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zur Unterstützung zusätzlicher Märkte und Dienstleistungen.

Da Life-Science-Unternehmen zunehmend globales Fachwissen in Kombination mit lokalen Talenten suchen, stellt das Wachstum von PLG sicher, dass Kunden maßgeschneiderte Lösungen erhalten, die auf fundierten Branchenkenntnissen und einem weltweit vernetzten Team basieren.

„Die Expansion in neue globale Märkte ist nicht nur eine Wachstumsstrategie, sondern auch eine Verpflichtung, die Entwicklung lebensverändernder Medikamente und Geräte zu beschleunigen“, so Xavier Duburcq, CEO von PLG. „Durch die Erweiterung unserer Reichweite können wir mehr Patientinnen und Patienten schneller innovative Lösungen anbieten und unser Versprechen einlösen, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern.

Diese Expansion ist ein Meilenstein auf unserem Weg, erstklassiges Fachwissen mit lokalen Besonderheiten zu verbinden“, so Tanya van der Wall, Managing Director JAPAC. „Unsere verstärkte Präsenz in Japan/Asien-Pazifik (JAPAC) ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern und die Zusammenarbeit zwischen globalen und regionalen Märkten zu fördern. Diese Niederlassung wird als Drehscheibe für lokales Fachwissen und Talente, Strategien und Partnerschaften dienen und so kontinuierliches Wachstum und nachhaltigen Erfolg sichern.“

Der Schwerpunkt und das Fachwissen werden zunächst auf Pharmakovigilanz sowie regulatorischen Angelegenheiten liegen, darunter Fallbearbeitung, Signalerkennung, Literaturüberwachung, medizinisch-technisches Schreiben, regulatorische Strategien und Zulassung neuer Produkte (J-NDA) für klinische Studien, Lebenszyklusmanagement und Compliance sowie Beratungen bezüglich der japanischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte PMDA. Die Niederlassung wird lokale Experten mit Englisch- und Japanischkenntnissen beschäftigen.

Über die ProductLife Group

Die ProductLife Group möchte Patienten den Zugang zu sicheren und wirksamen Gesundheitslösungen durch die Bereitstellung weltweiter Beratungs- und Outsourcing-Services während des gesamten Produktlebenszyklus erleichtern. PLG bietet lokale Expertise mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern und ist der strategische Referenzpartner der Life-Sciences-Branche für die Entwicklung, Markteinführung und das Lebenszyklusmanagement von Produktportfolios sowie die damit einhergehende geschäftliche und digitale Transformation. PLG hat sich zum Ziel gesetzt, den Mehrwert für Teams und Kunden kontinuierlich zu verbessern, und setzt dabei auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Über ProductLife Japan

ProductLife Japan KK ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Group Product Life SAS in Frankreich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.productlifegroup.com/country/japan/

