ProductLife Group s’agrandit pour offrir une expertise localisée et un service client amélioré au Japon

PARIS, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG) est fier d’annoncer l’ouverture de son tout nouveau bureau au Japon, venant réaffirmer son engagement à répondre aux besoins changeants de ses clients et aux exigences du marché. Cet agrandissement est synonyme de renforcement de nos capacités et de consolidation de notre réseau régional et mondial. Il encourage l’instauration d’une collaboration sans faille en matière de soutien des nouveaux marchés et services.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie sont de plus en plus en quête d’une expertise mondiale s’appuyant sur des talents locaux. La croissance de PLG garantit à ses clients des solutions sur mesure, reposant sur une connaissance approfondie du secteur et sur une équipe interconnectée à travers le monde.

« L’expansion vers de nouveaux marchés mondiaux ne constitue pas uniquement une stratégie de croissance, c’est également un engagement vers l’accélération du développement de médicaments et de dispositifs susceptibles de révolutionner la vie des patients », a déclaré Xavier Duburcq, PDG de PLG. « En élargissant notre champ d’action, nous sommes en mesure de proposer des solutions innovantes à un plus grand nombre de patients, plus rapidement, et de tenir notre promesse visant à améliorer les résultats en matière de santé dans le monde entier. »

« Cet agrandissement marque une étape décisive dans notre démarche visant à offrir une expertise de classe mondiale associée à une connaissance approfondie du marché local », a déclaré Tanya van der Wall, directrice générale, JAPAC. « Le renforcement de notre présence au Japon et en Asie-Pacifique (JAPAC) nous permet d’améliorer nos services à la clientèle et d’encourager la collaboration entre les marchés mondiaux et régionaux. Ce bureau servira de plaque tournante en matière d’expertise et de talents locaux, de stratégie et de partenariats, en vue d’une croissance et d’une réussite pérennes. »

Dans un premier temps, l’accent sera mis sur la sécurité et la pharmacovigilance, ainsi que sur les affaires réglementaires, notamment le traitement des dossiers, la détection des signaux, la veille en matière de publications scientifiques, la rédaction technique médicale, la stratégie réglementaire et la soumission de demandes de nouveaux médicaments japonais (J-NDA), l’autorisation des essais cliniques, la maintenance et la conformité tout au long du cycle de vie, ainsi que les consultations avec la PMDA. Le bureau accueillera des experts locaux maîtrisant à la fois l’anglais et le japonais.

À propos de ProductLife Group

La mission de ProductLife Group est de favoriser l’accès des patients à des solutions de soins de santé sûres et efficaces, en proposant des services de conseil et d’externalisation à l’échelle mondiale tout au long du cycle de vie des produits. Alliant expertise locale et portée internationale dans plus de 150 pays, PLG est le partenaire stratégique de référence du secteur des sciences de la vie pour le développement, la mise sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour la transformation numérique et d’entreprise qui en découle. Dans le but d’améliorer continuellement la valeur ajoutée offerte à nos équipes et clients, PLG s’engage pour un partenariat sur le long terme, l’innovation, la flexibilité et la rentabilité.

À propos de ProductLife Japan

ProductLife Japan KK est une filiale en propriété exclusive de Group Product Life SAS, France.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.productlifegroup.com/country/japan/

