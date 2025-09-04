ProductLife Group Memperluas Layanan untuk Keahlian Lokal & Dukungan Klien yang Lebih Baik di Jepang

PARIS, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG) dengan bangga mengumumkan pembukaan kantor barunya di Jepang, menguatkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan klien dan tuntutan pasar yang terus berkembang. Ekspansi ini meningkatkan kapasitas, memperkuat jaringan regional dan global kami, serta memungkinkan kolaborasi tanpa hambatan untuk mendukung pasar dan layanan tambahan.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan ilmu hayati akan keahlian berskala global yang dipadukan dengan talenta lokal, ekspansi PLG menjamin bahwa klien memperoleh solusi yang dirancang sesuai kebutuhan, ditopang oleh wawasan industri yang kuat serta jaringan tim yang terintegrasi di berbagai belahan dunia.

“Melakukan ekspansi ke pasar global baru bukan sekadar strategi pertumbuhan—melainkan sebuah komitmen untuk mempercepat pengembangan obat dan perangkat yang mengubah kehidupan,” ujar Xavier Duburcq, CEO, PLG. “Dengan memperluas jangkauan, kami dapat menghadirkan solusi inovatif kepada lebih banyak pasien dengan lebih cepat serta mewujudkan janji kami untuk meningkatkan capaian kesehatan di seluruh dunia.”

“Ekspansi ini merupakan sebuah tonggak penting dalam perjalanan kami untuk menghadirkan keahlian berkelas dunia dengan wawasan lokal,” ujar Tanya van der Wall, Direktur Pelaksana, JAPAC. “Kehadiran kami yang semakin kuat di Jepang/Asia Pasifik (JAPAC) memungkinkan kami untuk meningkatkan layanan bagi klien serta mendorong kolaborasi di pasar global maupun regional. Kantor ini akan berfungsi sebagai pusat keahlian dan talenta lokal, strategi, serta kemitraan dengan memastikan pertumbuhan dan kesuksesan berkelanjutan.”

Fokus awal dan keahlian akan mencakup bidang keselamatan & pengawasan serta urusan regulasi, termasuk pemrosesan kasus, deteksi sinyal, pemantauan literatur, penulisan teknis medis, strategi regulasi dan persetujuan registrasi produk baru (J-NDA) untuk uji klinis, pemeliharaan siklus hidup dan kepatuhan, serta konsultasi dengan PMDA. Kantor ini akan menampung para pakar lokal yang memiliki kemahiran dalam bahasa Inggris dan Jepang.

Tentang ProductLife Group

Misi ProductLife Group adalah mendukung akses pasien terhadap solusi layanan kesehatan yang aman dan efektif dengan menyediakan layanan konsultasi dan alih daya global sepanjang seluruh siklus hidup produk. Dengan memadukan keahlian lokal dan jangkauan global yang mencakup lebih dari 150 negara, PLG menjadi mitra strategis rujukan bagi industri ilmu hayati dalam pengembangan, peluncuran pasar, dan pengelolaan siklus hidup portofolio produk, serta transformasi bisnis dan digital yang terkait. Dengan tujuan untuk terus meningkatkan nilai yang diberikan kepada tim dan klien, PLG berkomitmen pada kemitraan jangka panjang, inovasi, fleksibilitas, dan efisiensi biaya.

Tentang ProductLife Japan

ProductLife Japan KK adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Group Product Life SAS, Prancis.

