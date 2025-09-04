ProductLife Group, 일본에 진출하며 현지 전문성 강화 및 고객 지원 확대

파리, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG)이 일본에 신규 사무소를 개소하게 되었다고 발표했다. 이번 확장은 변화하는 고객의 니즈와 시장 수요에 부응하겠다는 PLG의 의지를 강화하는 한편, 역량을 확대하고 지역 및 글로벌 네트워크를 강화하며, 추가 시장과 서비스 지원을 위한 원활한 협업을 가능하게 한다는 취지로 평가된다.

생명과학 기업들이 전 세계적 전문성과 현지 인재를 점점 더 필요로 하는 상황에서, PLG의 성장은 고객들이 깊은 산업 지식과 글로벌 연계 팀의 지원을 바탕으로 맞춤형 솔루션을 제공받을 수 있도록 보장하게 되었다.

PLG의 CEO인 Xavier Duburcq는 “새로운 글로벌 시장으로의 확장은 단순한 성장 전략이 아니라, 인류의 삶을 바꾸는 의약품과 의료기기의 개발을 가속화하겠다는 우리의 약속”이라며, “우리가 영향력을 넓힘으로써 더 많은 환자들에게 혁신적 솔루션을 더 빠르게 제공하고, 전 세계적으로 건강 증진이라는 약속을 실현할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

JAPAC의 매니징 디렉터인 Tanya van der Wall는 “이번에 이루어진 확장은 글로벌 전문성과 현지 인사이트를 결합해 제공하는 우리 사업의 여정에 있어 중요한 이정표에 해당한다. 일본/아시아 태평양(JAPAC) 지역에서의 입지를 강화함으로써 고객 서비스 수준을 한층 높이고, 글로벌 및 지역 시장 간 협업을 촉진할 수 있게 되었다. 이번 사무소는 현지 전문성과 인재, 전략, 파트너십의 허브 역할을 하며 지속적인 성장과 성공을 보장할 것”이라고 전망했다.

신규 사무소의 초기 중점 분야와 전문성은 안전·약물감시(safety & vigilance) 및 규제 업무(regulatory affairs)로, 사례 처리(case processing), 신호 탐지(signal detection), 문헌 감시(literature surveillance), 의학 기술 문서 작성(medical technical writing), 규제 전략(regulatory strategy), 신제품 임상시험 등록(J-NDA 승인), 제품 수명주기 관리 및 규제 준수(lifecycle maintenance and compliance), PMDA(일본 의약품의료기기종합기구) 상담 등을 포함한다. 또한 이 사무소에는 영어와 일본어에 능통한 현지 전문가들이 배치될 예정이다.

ProductLife Group 소개

ProductLife Group(PLG)의 사명은 전 세계 컨설팅 및 아웃소싱 서비스를 통해 환자들이 안전하고 효과적인 헬스케어 솔루션에 접근할 수 있도록 지원하는 것이다. PLG는 150개국 이상에 걸친 글로벌 네트워크와 현지 전문성을 결합하여, 생명과학 산업에서 제품 포트폴리오의 개발, 시장 진입, 라이프사이클 관리 및 관련 비즈니스와 디지털 전환을 위한 전략적 파트너로 자리매김하고 있다. 또한 PLG는 팀과 고객에게 제공되는 가치를 지속적으로 향상시키는 것을 목표로, 장기적 파트너십, 혁신, 유연성, 비용 효율성에 대한 확고한 의지를 가지고 있다.

ProductLife Japan 소개

ProductLife Japan KK는 프랑스 Group Product Life SAS의 전액 출자 자회사이다.

자세한 내용은 https://www.productlifegroup.com/country/japan/을 방문해 확인하세요.

