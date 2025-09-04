ProductLife Group Mengembangkan Operasi untuk Menyampaikan Kepakaran Setempat dan Sokongan Klien yang Dipertingkatkan di Jepun

PARIS, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG) dengan bangganya mengumumkan pembukaan pejabat terbaharu di Jepun, sekali gus memperkukuh komitmennya untuk memenuhi keperluan klien yang semakin berkembang serta tuntutan pasaran yang sentiasa berubah. Pengembangan ini meningkatkan keupayaan operasi, memperkukuh rangkaian serantau dan global kami, serta memudahkan kerjasama yang lancar bagi menyokong peluasan pasaran dan perkhidmatan tambahan.

Seiring dengan peningkatan permintaan syarikat sains hayat terhadap kepakaran bertaraf global yang digabungkan dengan bakat tempatan, pertumbuhan PLG menjamin penyampaian penyelesaian yang disesuaikan kepada pelanggan, disokong oleh pengetahuan industri yang mendalam serta pasukan yang saling berhubung di seluruh dunia.

“Usaha PLG memasuki pasaran global yang baharu bukan sekadar strategi pertumbuhan—ia adalah komitmen kami untuk mempercepat pembangunan ubat dan peranti yang mengubah hidup,” kata Xavier Duburcq, Ketua Pegawai Eksekutif PLG. “Dengan memperluas jangkauan kami, kami dapat membawa penyelesaian inovatif kepada lebih ramai pesakit dengan lebih pantas serta menunaikan janji kami untuk meningkatkan hasil kesihatan di seluruh dunia.”

“Pengembangan ini merupakan pencapaian penting dalam usaha kami untuk menawarkan kepakaran bertaraf dunia yang disesuaikan dengan pandangan tempatan,” kata Tanya van der Wall, Pengarah Urusan, JAPAC. “Dengan kehadiran kami yang lebih mantap di Jepun dan Asia Pasifik (JAPAC), kami dapat mempertingkatkan perkhidmatan kepada klien dan memupuk kerjasama antara pasaran global dan serantau. Pejabat ini akan menjadi hab strategik yang menghimpunkan kepakaran dan bakat tempatan, strategi serta kerjasama, demi menjamin pertumbuhan dan kejayaan yang berterusan.”

Fokus dan kepakaran awal akan tertumpu kepada keselamatan dan pengawasan serta hal ehwal kawal selia yang merangkumi pemprosesan kes, pengesanan isyarat, pemantauan literatur, penulisan teknikal perubatan, strategi kawal selia, pendaftaran produk baharu (J-NDA) bagi kelulusan ujian klinikal, penyelenggaraan kitar hayat dan pematuhan, serta rundingan bersama PMDA. Pejabat ini akan menempatkan pakar tempatan yang mahir dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan Jepun.

Perihal ProductLife Group

Misi ProductLife Group adalah untuk menyokong akses pesakit kepada penyelesaian penjagaan kesihatan yang selamat dan berkesan dengan menyediakan perkhidmatan perundingan dan penyumberan luar di peringkat global, merangkumi keseluruhan kitar hayat produk. Dengan menggabungkan kepakaran tempatan dan rangkaian global di lebih daripada 150 negara, PLG merupakan rakan strategik rujukan dalam Industri Sains Hayat untuk pembangunan, pengenalan pasaran, pengurusan kitar hayat portofolio produk serta transformasi perniagaan dan digital yang berkaitan. PLG komited untuk menjalin kerjasama jangka panjang yang kukuh, mendorong inovasi, fleksibiliti dan memastikan kecekapan kos — semuanya demi mempertingkat nilai kepada pasukan dan klien.

Perihal ProductLife Japan

ProductLife Japan KK merupakan anak syarikat milik penuh Group Product Life SAS, Perancis.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: https://www.productlifegroup.com/country/japan/

