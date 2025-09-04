ProductLife Group 在日本拓展业务，旨在提供本地化专业技术，增强客户支持

巴黎, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG) 欣然宣布其在日本最新设立的办事处正式开业。此举进一步彰显了本公司致力于满足不断变化的客户需要和市场需求的坚定承诺。 此次拓展将增强公司的业务实力，巩固其区域和全球网络，促进无缝协作，从而为更多市场和服务提供支持。

随着生命科学公司越来越重视全球专业技术与本地化人才的结合，PLG 的持续发展可确保客户能够依托深厚的行业知识和全球互联团队的紧密协作，获得量身定制的解决方案。

“拓展全球新市场不仅是增长战略，更是加速开发改善生命质量的药物与医疗器械的承诺。”PLG 的首席执行官 Xavier Duburcq 表示， “通过扩大业务覆盖范围，我们得以更迅速地将创新解决方案呈现给更多患者，兑现我们在全球范围内改善健康成果的承诺。”

“此次业务拓展是我们在提供兼具本地洞察的世界一流专业知识过程中取得的重要里程碑。”JAPAC 常务董事 Tanya van der Wall 表示， “我们在日本/亚太地区 (JAPAC) 的业务布局日益增强，这使得我们能够提升客户服务水平，促进全球市场与区域市场之间的协作。 该办事处将成为本地专业知识与人才、战略以及合作融汇的中心，助力公司实现持续增长与长远成功。”

其初期的关注重点和专业领域为安全与警戒及法规事务，涵盖病例处理、信号检测、文献监测、医学技术文稿撰写、法规策略、新产品注册 (J-NDA)、临床试验审批、生命周期维护与合规管理以及 PMDA 咨询。 该办事处将汇聚精通英语和日语的本地专家。

关于 ProductLife Group

ProductLife Group 的使命是通过提供贯穿整个产品生命周期的全球咨询和外包服务，支持患者获得安全有效的医疗解决方案。 PLG 将本地专业知识与超过 150 个国家和地区的全球业务覆盖相结合，成为生命科学行业在产品组合开发、市场引入、生命周期管理以及相关业务与数字化转型方面的标杆战略合作伙伴。 PLG 以不断提升团队和客户所获价值为目标，致力于建立长期合作关系、推动创新发展、保持灵活应变并实现成本效益优化。

关于 ProductLife Japan

ProductLife Japan KK 是法国 Group Product Life SAS 的全资子公司。

如需了解更多信息，请访问：https://www.productlifegroup.com/country/japan/

