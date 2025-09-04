ProductLife Group 擴大市場，於日本提供本地化專業知識及升級客戶支援

巴黎, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG) 欣然宣佈在日本開設最新辦事處，此舉鞏固其致力滿足客戶需求變化及市場要求的承諾。 此擴展計劃提升營運能力，加強我們的區域及全球網絡，並推動流暢協作，以支援額外市場及服務。

隨著生命科學公司越來越需要全球專業知識及本地化人才，PLG 的發展確保客戶能夠獲享度身打造的解決方案，這有賴背後深厚的行業知識及遍佈全球的互聯團隊。

PLG 行政總裁 Xavier Duburcq 說：「進軍全球新市場不僅是發展策略，更是對加快開發能改變生命的藥物及器材之承擔。 透過擴大業務範圍，我們能更快地為更多患者提供創新解決方案，並實踐改善全球健康成果的承諾。」

JAPAC 的常務董事 Tanya van der Wall 表示：「是次擴展是本公司業務的一大里程碑，旨在以本地視角獻上世界級專業知識。 藉著在日本/亞太區 (JAPAC) 的強化業務，我們得以提升客戶服務，並促進全球與區域市場之間的合作。 此辦事處將作為本地專業知識與人才、策略及合作夥伴關係的樞紐，確保持續的增長及成就。」

初步重點與專業領域將是安全與警戒及監管事務，包括案例處理、訊號偵測、文獻監測、醫學技術寫作、用於臨床試驗的監管策略與新產品註冊 (J-NDA)、生命週期維護與合規，以及 PMDA 諮詢， 而辦事處將匯集兼具英語與日語能力的本地專家。

關於 ProductLife Group

ProductLife Group 的使命是提供貫穿整個產品生命週期的全球顧問及外判服務，支援患者獲享安全有效的醫療護理解決方案。 PLG 融合本地專業與遍及超過 150 個國家的全球影響力，實在是生命科學產業在產品組合開發、市場引入與生命週期管理，以及相關業務與數碼轉型領域的權威策略合作夥伴。 PLG 的目標在於持續提升為團隊及客戶提供的價值，堅守長期夥伴關係、創新、彈性及成本效率。

關於 ProductLife Japan

ProductLife Japan KK 是法國 Group Product Life SAS 旗下全資擁有的子公司。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.productlifegroup.com/country/japan/

