ZenaTech destacará avances en su negocio de Drones como Servicio y Defensa de EE. UU. en próximas conferencias para inversores

VANCOUVER, Columbia Británica, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy la participación de la empresa en próximas conferencias para inversores en todo EE. UU. y en una gira para inversores por Europa durante los próximos dos meses. Estos eventos ofrecen una combinación de oportunidades de presentación y participación en reuniones individuales con inversores institucionales clave, gestores de fondos y oficinas familiares. Los ejecutivos de la empresa destacarán los últimos desarrollos y avances con relación al lanzamiento del negocio de Drones como un Servicio, los desarrollos de soluciones de drones comerciales y sus avances comerciales de defensa en EE. UU.

H.C. 27ª Conferencia Anual de Inversión Global de Wainwright – Conferencia global de inversión con destacados oradores del sector, presentaciones de empresas, reuniones individuales con inversores y oportunidades de networking para empresas en crecimiento, inversores privados, gestores de fondos y participantes institucionales.

Fecha: 8– 10 de junio de 2025 | Lugar: Lotte New York Palace Hotel, Nueva York, NY

ArcStone-Kingswood Growth Summit 2025 – Conferencia canadiense de primer nivel de crecimiento para empresas e inversores, el evento reúne a compañías públicas que impulsan el crecimiento de los mercados de capital e inversores institucionales en Canadá y EE. UU., destacando la innovación en diversos sectores.

Fecha: 18 de septiembre de 2025 | Lugar: The St . Regis Toronto, Ontario

Gira europea para inversionistas de ZenaTech – Frankfurt, Múnich, Berlín – El director ejecutivo de ZenaTech, Shaun Passley, Ph.D., y la vicepresidenta de desarrollo corporativo, Linda Montgomery, se reunirán con inversores institucionales, oficinas familiares y medios de comunicación en tres centros financieros alemanes para tratar la estrategia de crecimiento de la empresa. Los interesados en programar una reunión se pueden comunicar con el equipo de IR de ZenaTech en investors@zenatech.com.

Fechas: 22– 26 de septiembre de 2025 | Lugar: Frankfurt, Múnich, Berlín

LD Micro Main Event XIX – La principal conferencia sobre microcapitalización expone presentaciones corporativas, paneles de discusión y oportunidades de networking. Reconocida por conectar empresas de microcapitalización de alto potencial con inversores institucionales, el evento ofrece una plataforma dinámica para reuniones uno a uno y presentaciones en sectores como, inteligencia artificial, robótica y tecnología avanzada.

Fecha: 19– 21 de octubre de 2025 | Lugar: Hotel del Coronado, San Diego, CA

Stocktoberfest presentado por StockTwits: Encuentro dinámico de traders, creadores e inversores diseñado para fomentar conversaciones significativas sobre la participación de inversores minoristas, tendencias del mercado y narrativas en la era digital.

Fecha: 20– 22 de octubre | Lugar: Hotel del Coronado, Coronado, CA

Maxim Group 2025 Growth Summit: Evento multisectorial para inversores que conecta a empresas emergentes en crecimiento con inversores institucionales y minoristas, con sesiones interactivas y oportunidades de creación de redes en tecnología, cuidados de salud y otros sectores de alto crecimiento.

Fecha: 22– 23 de octubre | Lugar: Hard Rock Hotel, New York, NY

Para participar o reservar una reunión individual con los representantes de ZenaTech en uno de estos eventos, consulte los enlaces del sitio web de la conferencia.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es un proveedor de soluciones de tecnología empresarial especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales de software como un servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.