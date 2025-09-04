Fossar fjárfestingarbanki hf.: Niðurstaða útboðs víxla 4. september 2025

 | Source: Fossar fjárfestingarbanki hf Fossar fjárfestingarbanki hf

Fossar fjárfestingarbanki hf. lauk víxlaútboði í dag. Bankanum bárust tilboð að nafnverði 1.180 m.kr. á bilinu 8,45% - 8,70% flötum vöxtum.

Samþykkt tilboð í 6 mánaða víxlaflokkinn FOS 26 0311 voru samtals 1.040 m.kr. á 8,60% flötum vöxtum.

Umsjón með útboðinu höfðu markaðsviðskipti Fossa fjárfestingarbanka.

Sótt verður um töku víxlanna til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland. Uppgjörsdagur viðskiptanna er 11. september 2025.

Nánari upplýsingar:

Arnar Friðriksson
Fossar fjárfestingarbanki
Sími: 865-8101
Netfang: arnar.fridriksson@fossar.is

Ásgrímur Gunnarsson
Fossar fjárfestingarbanki
Sími: 832-4040
Netfang: asgrimur.gunnarsson@fossar.is


