Nauru schreibt Geschichte: Staatenloser erhält im Rahmen eines innovativen neuen Programms die nauruanische Staatsbürgerschaft

AUCKLAND, Neuseeland, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine staatenlose Person hat im Rahmen eines innovativen Staatsbürgerschaftsprogramms, das Geldmittel zur Finanzierung der wirtschaftlichen und klimabezogenen Resilienz bereitstellt, die nauruanische Staatsbürgerschaft erhalten.

Die Staatsbürgerschaft, die die Person aus Kuwait im Rahmen des Economic and Climate Resilience Citizenship Program von Nauru erhalten hat, unterstreicht die Vorteile, die dieses Programm unzähligen anderen Staatenlosen auf der ganzen Welt bietet.

Das Programm umfasst einen politisch neutralen alternativen Pass für die Antragsteller und ihre Familien sowie die Möglichkeit, einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise im Südpazifik zu leisten.

CEO Edward Clark erklärte, dass der aus Kuwait stammenden Person die Staatsbürgerschaft nach einem gründlichen Due-Diligence-Prozess gewährt wurde, an dem Finanzermittlungsbehörden, die Polizei und unabhängige Prüfstellen beteiligt waren.

Er wies darauf hin, dass es ein weitverbreitetes Missverständnis sei, Staatenlose hätten niemals Ausweispapiere oder immer etwas Gesetzwidriges getan, was jedoch nicht zutreffend sei.

„Wir würden niemanden zulassen, ohne dessen Identität, Werdegang und alle erforderlichen Informationen überprüft zu haben, und diese Person konnte trotz ihres Status ihre Berechtigung mit stichhaltigen Unterlagen nachweisen.

Er ist ein äußerst erfolgreicher und motivierter Mensch, der durch keinerlei eigenes Verschulden staatenlos ist“, erklärt er.

Herr Clark führte aus, dass es weltweit viele Menschen gibt, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, da ihre Staatenlosigkeit auf Umstände zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, und dass viele von ihnen sich ideal für das Programm eignen.

„Während viele Menschen, die im Rahmen des Programms die Staatsbürgerschaft beantragen, möglicherweise einen zweiten Pass erhalten möchten, der ihnen in Zeiten globaler Instabilität ein wertvolles Sicherheitsnetz bietet, kann es staatenlosen Menschen Mobilität und Sicherheit verschaffen, die sie zuvor nie hatten.“

Das Institute on Statelessness and Inclusion schätzt, dass es weltweit mindestens 15 Millionen staatenlose Menschen gibt.

Laut Aleksejs Ivashuk, dem Gründer der Interessenvertretung Apatride Network, werden Programme für Migration durch Investitionen „den Staatenlosen zugutekommen, denen sie realistischere Wege aus der Staatenlosigkeit eröffnen, […] (sowie) den Aufnahmeländern, die diese Programme betreiben.“

Herr Ivashuk fügte hinzu, dass ein Programm, das staatenlosen Menschen einen Weg zur Staatsbürgerschaft bietet, „die Freiheit bedeutet, Zugang zu Bildung, Beschäftigung, politischen Rechten, Gesundheitsversorgung, Freizügigkeit und vielen anderen grundlegenden Menschenrechten zu haben“.

Das Economic and Climate Resilience Citizenship Program von Nauru begrüßte Anfang August seine ersten neuen Staatsbürger, viele weitere sind bereits genehmigt oder werden derzeit geprüft.