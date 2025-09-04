Hizo historia: una persona apátrida obtiene la ciudadanía nauruana mediante un programa innovador

AUCKLAND, Nueva Zelanda, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Una persona apátrida se ha convertido en ciudadana de Nauru bajo un innovador programa de ciudadanía que contribuye a financiar la resiliencia económica y climática.

La ciudadanía del ciudadano kuwaití, otorgada a través del Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru destaca las ventajas que este esquema ofrece a innumerables personas apátridas en todo el mundo.

La oferta del programa incluye un pasaporte alternativo políticamente neutral para un solicitante y su familia, junto con la oportunidad de contribuir a las soluciones de la crisis climática en el Pacífico Sur.

Edward Clark, director ejecutivo, dijo que al ciudadano kuwaití se le otorgó la ciudadanía después de un proceso exhaustivo de diligencia debida que involucró unidades de inteligencia financiera, fuerzas policiales y verificaciones de terceros.

Dijo que existe una idea común equivocada de que todas las personas apátridas no tienen documentación o han hecho algo malo, pero esto no es correcto.

“Nosotros no aprobaríamos a alguien, a menos que pudiéramos verificar quién es, su historial y otra información requerida, y esta persona pudo demostrar su elegibilidad con pruebas documentales sólidas, a pesar de su condición.

"Es un individuo altamente exitoso y motivado, que por circunstancias ajenas a su voluntad, es apátrida", dijo.

El Sr. Clark dijo que hay muchas personas en todo el mundo que enfrentan desafíos comparables en el sentido de que su apatridia se debe a circunstancias fuera de su control, y "muchas de ellas serían candidatos ideales para nuestro programa".

"Si bien muchas personas que solicitan la ciudadanía a través del programa pueden estar buscando un segundo pasaporte que pueda proporcionar una valiosa red de seguridad en tiempos de inestabilidad global, para las personas apátridas puede proporcionar movilidad y seguridad que nunca antes habían experimentado".

El Instituto sobre Apatridia e Inclusión ha estimado que hay al menos 15 millones de personas apátridas en todo el mundo.

Según Aleksejs Ivashuk, el fundador del grupo de defensa Apatride Network, los programas de migración por inversión "beneficiarán a las personas apátridas que pueden abrir caminos más realistas para salir de la apatridia...(y) beneficiarán a los países anfitriones que implementan estos programas".

El Sr. Ivashuk agregó que un programa que ofrece un camino hacia la ciudadanía para las personas apátridas "significa libertad para tener educación, empleo, derechos políticos, atención médica, libertad de movimiento y muchos otros derechos humanos básicos".

El Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru dio la bienvenida a sus primeros nuevos ciudadanos a principios de agosto, y muchos más ya han sido aprobados o están bajo revisión.