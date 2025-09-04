La citoyenneté nauruane accordée à un apatride dans le cadre d’un nouveau programme innovant : une première historique

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une personne apatride est devenue citoyenne nauruane dans le cadre d’un programme novateur visant à financer la résilience économique et climatique.

La citoyenneté accordée à ce ressortissant koweïtien dans le cadre du programme de citoyenneté économique et de résilience climatique de Nauru témoigne des avantages que ce régime offre à d’innombrables autres apatrides à travers le monde.

Le programme propose un passeport alternatif politiquement neutre pour le demandeur et sa famille, ainsi que la possibilité de contribuer à la lutte contre le changement climatique dans le Pacifique Sud.

Le PDG Edward Clark a déclaré que le ressortissant koweïtien avait obtenu la citoyenneté à l’issue d’une procédure de vérification préalable approfondie impliquant les cellules de renseignement financier, la police et des vérifications par des tiers.

Il a déclaré qu’il existait une idée fausse très répandue selon laquelle toute personne apatride était dépourvue de papiers d’identité ou avait commis un délit, mais que cela ne correspondait pas à la réalité.

« Nous refuserions toute demande sans avoir vérifié l’identité du demandeur, ses antécédents et autres informations requises. Or, cette personne a été en mesure de prouver son éligibilité à l’aide de documents probants, malgré son statut.

Il s’agit d’une personne très motivée qui a très bien réussi et qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, se retrouve apatride », a-t-il déclaré.

M. Clark a précisé qu’il existait à travers le monde de nombreuses personnes confrontées à des difficultés similaires, leur apatridie étant due à des circonstances indépendantes de leur volonté, et que « nombre d’entre elles seraient parfaitement adaptées à notre programme. »

« Si la plupart des candidats à la citoyenneté dans le cadre de ce programme recherchent avant tout un deuxième passeport qui leur offre une précieuse sécurité en cette période d’instabilité mondiale, pour les apatrides, ce programme représente une mobilité et une sécurité qu’ils n’ont jamais connues auparavant. »

L’Institut sur l’apatridie et l’inclusion estime qu’il existe au moins 15 millions d’apatrides à travers le monde.

Selon Aleksejs Ivashuk, fondateur du groupe de défense Apatride Network, les programmes de migration par investissement « profiteront aux apatrides, qui pourront ainsi trouver des moyens plus réalistes de sortir de l’apatridie... (et) profiteront aux pays d’accueil qui gèrent ces programmes ».

M. Ivashuk a ajouté qu’un programme ouvrant la voie à la citoyenneté pour les apatrides « est synonyme de liberté d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux droits politiques, aux soins de santé, à la liberté de circulation et à de nombreux autres droits humains fondamentaux. »

Le programme de citoyenneté économique et de résilience climatique de Nauru a accueilli ses premiers nouveaux citoyens début août, et de nombreux autres sont désormais approuvés ou en cours d’examen.