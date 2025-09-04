היסטוריה נעשתה כשאדם חסר אזרחות קיבל אזרחות נאורו במסגרת תוכנית חדשה וחדשנית

אוקלנד, ניו זילנד, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

אדם חסר אזרחות הפך לאזרח נאורו ((Nauru במסגרת תוכנית אזרחות חדשנית המסייעת במימון חוסן כלכלי ואקלים.

האזרחות של האזרח הכווייתי המוענקת באמצעות תוכנית האזרחות הכלכלית והאקלימית של נאורו מדגישה את היתרונות שהתוכנית מציעה לאינספור חסרי אזרחות אחרים ברחבי העולם.

ההצעה של התוכנית כוללת דרכון חלופי ניטרלי מבחינה פוליטית למבקש ולמשפחתו, יחד עם הזדמנות לתרום לפתרונות משבר האקלים בדרום האוקיינוס השקט.

המנכ"ל אדוארד קלארק (Edward Clark ) אמר כי האזרח הכווייתי קיבל אזרחות לאחר תהליך בדיקת נאותות מעמיק שכלל יחידות מודיעין פיננסי, משטרה ובדיקות צד שלישי.

לדבריו, ישנה תפיסה מוטעית נפוצה לפיה לכל חסרי האזרחות אין תיעוד או שעשו משהו לא בסדר, אך זה לא נכון.

"לא היינו מאשרים מישהו אלא אם כן היינו יכולים לאמת מי הוא, ההיסטוריה שלו ומידע נדרש אחר, והאדם הזה הצליח להוכיח את זכאותו עם הוכחות תיעודיות חזקות, למרות מעמדו.

"הוא אדם מצליח מאוד ובעל מוטיבציה, שלא באשמתו הוא חסר מדינה", אמר.

קלארק אמר כי ישנם אנשים רבים ברחבי העולם שנתקלים באתגרים דומים בכך שחוסר האזרחות שלהם נובע מנסיבות שאינן בשליטתם, ו"רבים מהם יתאימו באופן אידיאלי לתוכנית שלנו".

"בעוד שאנשים רבים המבקשים אזרחות באמצעות התוכנית עשויים לחפש דרכון שני שיכול לספק רשת ביטחון חשובה בזמנים של חוסר יציבות עולמית, עבור אנשים חסרי אזרחות זה יכול לספק ניידות וביטחון שהם מעולם לא חוו בעבר".

המכון לחוסר אזרחות והכללה העריך שיש לפחות 15 מיליון חסרי אזרחות ברחבי העולם.

לדברי אלכסייס איבשוק (Aleksejs Ivashuk) , מייסד קבוצת התמיכה Apatride Network, הגירה באמצעות תוכניות השקעה "יועילו לאנשים חסרי אזרחות שיכולים לפתוח נתיבים מציאותיים יותר ליציאה מחוסר אזרחות... (ו) להועיל למדינות המארחות שמפעילות את התוכניות הללו".

איוושוק הוסיף כי תוכנית המציעה נתיב לאזרחות לחסרי אזרחות "פירושה חופש לחינוך, תעסוקה, זכויות פוליטיות, שירותי בריאות, חופש תנועה וזכויות אדם בסיסיות רבות אחרות".

תוכנית האזרחות הכלכלית והאקלימית של נאורו קיבלה בברכה את האזרחים החדשים הראשונים שלה בתחילת אוגוסט, ורבים נוספים אושרו כעת או נמצאים בבדיקה.

