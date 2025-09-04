革新的な新プログラムにより無国籍者がナウル国籍を取得、歴史的快挙

ニュージーランド・オークランド発, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 経済・気候レジリエンスの資金調達を支援する革新的な市民権プログラムにより、無国籍者がナウル市民となった。

クウェート生まれの無国籍者が、ナウルの経済・気候レジリエンス市民権プログラムを通じて市民権を取得したことは、この制度が世界中の数え切れないほどの無国籍者に提供する利点を浮き彫りにしている。

このプログラムは、申請者とその家族に政治的中立な代替パスポートを提供するとともに、南太平洋における気候危機解決策への貢献機会を提供する。

最高経営責任者 (CEO) のエドワード・クラーク (Edward Clark) は、クウェート生まれの当該人物が、金融情報機関、警察、第三者による調査を含む徹底的なデューデリジェンスプロセスを経て市民権を付与されたと述べた。

同氏は、無国籍者は全員、身分証明書を持たないか何か悪いことをしたのだという誤った認識が広く存在するが、これは正しくないと述べた。

「私たちは、その人物の身元、経歴、その他必要な情報を確認できなければ承認しません。この人物は、無国籍という立場にもかかわらず、適格性をしっかりと証明する書類を提示することができました。

彼は非常に成功している、意欲に満ちた人物です。無国籍となったのは、自らの過失によることではありません」と同氏は述べている。

クラーク氏は、世界には自らの意思とは無関係な状況により無国籍となった人々が数多く存在し、「その多くは我々のプログラムに理想的な候補である」と述べた。

「このプログラムを通じて市民権を申請する人の中には、世界的な不安定さの中で貴重なセーフティネットとなるセカンドパスポートを求めている人も多いかもしれませんが、無国籍者にとっては、これまで経験したことのない移動の自由と安全を得ることができます」。

無国籍と包摂に関する研究所 (Institute on Statelessness and Inclusion) によると、世界に少なくとも1,500万人の無国籍者が存在すると推定されている。

アパトリッド・ネットワーク (Apatride Network) の創設者アレクセイス・イヴァシュク (Aleksejs Ivashuk) によれば、投資による市民権プログラムは「無国籍者に対して、無国籍状態から抜け出すためのより現実的な道を開くことに役立ち… (そして) それらのプログラムを運営する受け入れ国にとっても利益となる」ものである。

イヴァシュクは、無国籍者に市民権への道を提供するプログラムは「教育、雇用、政治的権利、医療、移動の自由、その他多くの基本的人権を享受する自由を意味する」と付け加えた。

ナウル経済・気候レジリエンス市民権プログラムは8月初旬に最初の新市民を迎え入れており、現在さらに多くの申請が承認済み、または審査中である。