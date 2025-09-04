Sejarah tercipta apabila individu tanpa kewarganegaraan diberikan kerakyatan Nauru melalui program baharu yang inovatif

AUCKLAND, New Zealand, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seorang individu tanpa kewarganegaraan telah secara rasmi menjadi warganegara Nauru melalui program kerakyatan baharu yang inovatif, yang turut menyumbang kepada daya tahan ekonomi dan iklim.

Penganugerahan kewarganegaraan kepada warga Kuwait melalui Program Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship menyerlahkan manfaat yang ditawarkan oleh skim ini kepada ramai individu tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia.

Program ini menyediakan pasport alternatif yang bersifat neutral dari segi politik untuk pemohon dan keluarga mereka, di samping peluang untuk menyumbang kepada penyelesaian krisis iklim di Pasifik Selatan.

Ketua Pegawai Eksekutif, Edward Clark, menyatakan bahawa warga Kuwait tersebut telah diberikan kewarganegaraan selepas melalui proses ketekunan wajar yang menyeluruh, melibatkan unit risikan kewangan, pihak polis serta semakan oleh pihak ketiga.

Beliau menjelaskan bahawa terdapat salah tanggapan umum bahawa semua individu tanpa kewarganegaraan tidak mempunyai dokumen atau telah melakukan kesalahan, namun perkara itu adalah tidak benar.

“Kami tidak akan meluluskan mana-mana permohonan melainkan identiti, sejarah serta maklumat yang diperlukan dapat disahkan. Individu ini berjaya membuktikan kelayakannya melalui dokumen sokongan yang kukuh, walaupun berstatus tanpa kewarganegaraan,” katanya.

“Beliau merupakan individu yang sangat berjaya dan berdaya saing, namun tanpa sebarang kesalahan dirinya sendiri berstatus tanpa kewarganegaraan,” tambah beliau.

Encik Clark berkata terdapat ramai individu di seluruh dunia yang menghadapi cabaran serupa, di mana status tanpa kewarganegaraan mereka berpunca daripada keadaan di luar kawalan mereka dan “ramai dalam kalangan mereka amat sesuai untuk menyertai program kami.”

“Walaupun ramai pemohon kewarganegaraan melalui program ini mungkin mencari pasport kedua sebagai jaminan berharga ketika berlaku ketidakstabilan global, bagi individu tanpa kewarganegaraan, ia mampu memberikan mobiliti dan keselamatan yang tidak pernah mereka rasai sebelum ini.”

Institute on Statelessness and Inclusion (Institusi Tentang Orang Tanpa Warganegara dan Penyertaan) menganggarkan terdapat sekurang-kurangnya 15 juta individu tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia.

Menurut Aleksejs Ivashuk, pengasas kumpulan advokasi Apatride Network, program migrasi melalui pelaburan “akan memberi manfaat kepada individu tanpa kewarganegaraan yang dapat membuka laluan yang lebih realistik untuk keluar daripada status tersebut…(dan) turut memberi manfaat kepada negara tuan rumah yang melaksanakan program ini.”

Encik Ivashuk turut menambah bahawa program yang menawarkan laluan kepada kewarganegaraan bagi individu tanpa kewarganegaraan “bermakna kebebasan untuk mendapat pendidikan, pekerjaan, hak politik, penjagaan kesihatan, kebebasan bergerak dan pelbagai lagi hak asasi manusia yang penting.”

Program Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship telah menerima warga baharu yang pertama pada awal Ogos dan ramai lagi kini telah diluluskan atau sedang dalam proses semakan.