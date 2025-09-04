历史性时刻：无国籍人士通过创新计划获瑙鲁公民身份

奥克兰，新西兰, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一名无国籍人士通过创新公民计划成为瑙鲁公民。该计划旨在为经济和气候韧性建设提供资金支持。

这位科威特籍人士通过瑙鲁经济与气候韧性公民计划获得公民身份，彰显了该项目为全球无数无国籍者带来的重大机遇。

该计划为申请人及其家庭提供政治中立的替代护照，并赋予他们参与南太平洋地区气候危机应对的机会。

首席执行官 Edward Clark 表示，这位科威特公民在经过包括金融情报机构、警方及第三方核查在内的深入尽职调查后，被授予公民身份。

他指出，公众普遍存在误解，认为所有无国籍者都缺乏身份证明或存在不良记录，但这种认知并不准确。

“我们仅对能够核实身份背景及相关要求的申请人予以批准。这位申请人虽为无国籍状态，但凭借扎实的文件证据充分证明了其资格。

他说：“他是一位非常成功且积极进取的人士，而他的无国籍身份并非因自身过错所致。”

Clark 先生表示，全球有许多人因不可控因素而陷入无国籍困境，其中“多数人正是我们计划的理想人选”。

“许多申请人可能是为了获得一本能在全球动荡时期充当宝贵安全网的第二护照，但对无国籍人士而言，这意味着他们首次拥有前所未有的出行自由与安全保障。”

据 Institute on Statelessness and Inclusion（无国籍和包容研究所）估计，全球目前至少存在 1500 万无国籍者。

倡导组织 Apatride Network 创始人 Aleksejs Ivashuk 指出，投资入籍计划“将为无国籍人士开辟更切实可行的脱困路径，同时也有利于实施这些计划的国家”。

Ivashuk 先生补充道，为无国籍人士提供入籍途径的计划，意味着“享有受教育、就业、政治权利、医疗保障、行动自由以及其他诸多基本人权的自由”。

瑙鲁经济与气候韧性公民计划于八月初迎来首批新公民，目前还有更多申请者已获批准或正在审核中。