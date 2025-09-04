無國籍人士透過創新計劃成為瑙魯公民，揭開歷史新一頁

奧克蘭，紐西蘭, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一名無國籍人士透過資助經濟與氣候韌性的創新公民身份計劃，成為瑙魯公民。

這位科威特國民透過瑙魯經濟與氣候韌性公民身份計劃獲授公民權，突顯該計劃能為全球無數其他無國籍人士提供莫大優勢。

該計劃讓申請人及其家庭得以獲取政治中立替代護照，並有機會為南太平洋氣候危機解決方案出一分力。

行政總裁 Edward Clark 表示，這位科威特國民經過涉及金融情報機構、警方及第三方核查的深入盡職審查程序後，獲得公民身份。

他表示人們普遍誤以為所有無國籍人士都沒有證件或曾經犯錯，但實情並非如此。

他說：「除非我們能核實申請人的身份、其歷史背景及其他所需資料，否則不會批核，而即使這位申請人沒有國籍，仍能以有力文件證明其符合資格。

他是成就斐然的人才，而且積極進取，無國籍處境並非因自身過錯所致。」

Clark 先生表示，全球很多人都面對類似困境，其無國籍狀態源自無法控制的情況，而「當中許多人都非常適合利用我們的計劃」。

「縱然很多透過此計劃申請公民身份的人士可能是希望能於全球動盪時期獲得第二本護照，以得到寶貴的安全網保障，但對無國籍者而言，計劃能提供從未體驗過的流動性及安全感。」

Institute on Statelessness and Inclusion 估計，全球至少有 1,500 萬無國籍人士。

倡導團體 Apatride Network 創辦人 Aleksejs Ivashuk 表示，投資移民計劃「將惠及希望更現實地脫離無國籍困境的無國籍人士……（並）有利於推行這些計劃的東道國」。

Ivashuk 先生進一步指出，為無國籍者提供公民身份途徑的計劃「意味著享有教育、就業、政治權利、醫療保健、遷徙自由及許多其他基本的人權」。

瑙魯經濟與氣候韌性公民身份計劃於 8 月初迎來首批新公民，目前還有更多申請已經獲批或正在審核中。