Bombardier annonce un avis conditionnel de rachat visant la totalité de ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 et un avis conditionnel de rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 d’un capital de 83 711 000 $ US

MONTRÉAL, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui l’émission d’un avis conditionnel de rachat visant la totalité de ses billets de premier rang 7,125 % échéant en 2026 en circulation (les « billets échéant en 2026 ») et d’un avis conditionnel de rachat partiel visant ses billets de premier rang 7,875 % échéant en 2027 en circulation d’un montant en capital global de 83 711 000 $ US (les « billets échéant en 2027 » et collectivement avec les billets échéant en 2026, les « billets visés par les rachats »). Comme il est indiqué dans l’avis conditionnel de rachat émis aujourd’hui à l’égard des billets échéant en 2026, la date de rachat est fixée au 4 octobre 2025 et le prix de rachat pour ces billets échéant en 2026 correspond à 100 % de la tranche rachetée du montant en capital, majorée des intérêts courus et impayés. Comme il est indiqué dans l’avis conditionnel de rachat partiel émis aujourd’hui à l’égard des billets échéant en 2027, la date de rachat est fixée au 4 octobre 2025 et le prix de rachat pour ces billets échéant en 2027 correspond à 100 % de la tranche rachetée du montant en capital, majorée des intérêts courus et impayés. Chaque rachat de billets visés par les rachats est assujetti et conditionnel à la réalisation par Bombardier d’un nouveau placement de titres d’emprunt d’un montant en capital global d’au moins 250 millions $ US avant les dates de rachat fixées au 4 octobre 2025 ; cependant, Bombardier peut renoncer à cette condition, ou reporter le respect de celle-ci à une date ultérieure, à sa discrétion entière et absolue.

Le 4 septembre 2025, un exemplaire de chaque avis conditionnel de rachat à l’égard des billets visés par les rachats a été remis aux porteurs inscrits respectifs de ceux-ci. Le paiement du prix de rachat et la remise aux fins de rachat des billets visés par les rachats respectifs seront effectués le 6 octobre 2025 par l’intermédiaire de Depository Trust Company, conformément à ses procédures applicables. Les nom et adresse de l’agent responsable du paiement sont les suivants : Deutsche Bank Trust Company Americas, c/o Deutsche Bank Services Americas, 5022 Gate Parkway, Jacksonville, Floride 32256, à l’attention de Corporate Team/Bombardier Inc.,

tél. : 1 800 735-7777.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.

Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de placement auprès du public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et toute vente des titres au Canada ne peuvent être effectuées que sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans la présente annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

Pour information

