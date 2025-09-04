Visa souligne 28 années avec TIFF et présente de nouvelles expériences exclusives pour ses titulaires de carte

Crédit photo: Ania Potyrala/For The Canadian Press Images

TORONTO, 04 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa Canada est fière de revenir pour une 28e année consécutive en tant que commanditaire du Festival international du film de Toronto (TIFF). Ce partenariat tombe à un moment marquant puisque TIFF célèbre cette année sa 50e édition — une étape importante pour le cinéma, les artistes et l’industrie cinématographique canadienne.

« Visa est fière d’appuyer la mission du TIFF, qui vise à changer la façon dont les gens voient le monde en élargissant l’accès à un festival qui célèbre le meilleur des arts, de la culture et de la collectivité, a déclaré Heather Nobes, vice-présidente marketing de Visa Canada. Depuis près de trois décennies, Visa contribue à ouvrir les portes du TIFF en offrant aux titulaires de carte des avantages exclusifs et des expériences inoubliables. Que vous soyez un cinéphile passionné ou que vous souhaitiez simplement vivre l’effervescence, il y en a pour tous les goûts. »

Visa offre un traitement digne de stars à leurs titulaires de carte

Nouveauté cette année, Visa lance le Studio Visa Infinite — un salon exclusif conçu pour plonger les titulaires de carte admissibles dans la magie du cinéma. Situé au cœur du festival sur la rue King Ouest, le Studio place les invités au centre de l’action et leur offre un espace haut de gamme pour se détendre, réseauter et célébrer le septième art.

L’accès au Studio Visa Infinite comprend :

Des canapés et boissons offerts gracieusement, créés par le Aburi Group, reconnu par le Guide MICHELIN

De la musique en direct, où les invités peuvent demander des pièces tirées de films présentés à TIFF

Des expériences interactives, dont un studio photo libre-service et une exposition visuelle rendant hommage aux 50 ans du TIFF



Lieu : 225, rue King Ouest, bureau 100 (restaurant Minami), Toronto (Ontario) M5V 3M2, Canada

Accès : Le Studio Visa Infinite est ouvert du 4 au 10 septembre, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour y accéder, les invités doivent être titulaires d’une carte Visa Infinite ou Visa Infinite Privilège admissible.

De plus, à titre de commanditaire majeur du festival, les titulaires de carte Visa Infinite et Visa Infinite Privilège admissibles profitent de files prioritaires et de l’accès aux salons de la Visa Screening Room au Princess of Wales Theatre et au Roy Thomson Hall. Les privilèges peuvent inclure une boisson et du maïs soufflé gratuits à savourer durant la projection.

Soutenir les communautés grâce au cinéma

Fidèle à sa mission de soutenir chacun, partout, Visa s’est associée au TIFF pour faire vivre la magie du cinéma aux communautés de Toronto grâce à l’initiative Visa Sharing the Screen. Ce programme élargit l’accès à la programmation du TIFF pour des partenaires locaux issus de communautés en quête d’équité, en proposant des événements exclusifs, des projections de films et des discussions intimes avec des créateurs et des artistes.

Visa Partager l’écran offre des occasions d’accès tant pendant le festival de septembre que lors d’événements tout au long de l’année au TIFF Lightbox. Depuis son lancement en 2022, l’initiative a accueilli plus de 2 000 participants et membres de la collectivité à ses projections et activités.

En plus des arts, Visa est également commanditaire mondial de la Coupe du monde de la FIFA 26™, des Jeux olympiques et paralympiques, de la NFL, de Canada Soccer, ainsi que des deux écuries de Formule 1 Red Bull.

Pour rester à l’affût de tous les avantages exclusifs offerts aux titulaires de carte Visa pendant le TIFF cette année, suivez @VisaCA sur Instagram.

