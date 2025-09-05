Aduro Clean Technologies participera à des conférences en septembre et lancera une campagne de relations publiques

LONDON, Ontario, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologies propres qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières à faible valeur ajoutée, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, a annoncé sa participation à plusieurs événements destinés aux investisseurs et à l’industrie en septembre 2025, notamment le Nasdaq New York Climate Week Forum (Forum de la Semaine du climat du Nasdaq à New York). La Société a également annoncé le lancement d’une campagne de relations publiques avec KCSA Strategic Communications dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa marque et sa visibilité dans le secteur.

H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference (27e Conférence annuelle sur l’investissement mondial de H.C. Wainwright)

Date : du 8 au 10 septembre 2025

Date et heure de la présentation : 9 septembre 2025, à 12 h (heure de l’Est)

Lieu : Lotte New York Palace Hotel, New York

Diffusion sur Internet : https://journey.ct.events/view/4570fe2e-7db9-4f63-a37d-be5d629e7d86

Reconnue pour son envergure et sa portée mondiale, cette conférence met en relation les sociétés en croissance avec un large public d’investisseurs institutionnels, de représentants de fonds de capital-investissement et de capital-risque, ainsi que de leaders du secteur. Elle propose des présentations d’entreprises, des tables rondes et des entretiens individuels approfondis, offrant un accès direct à des capitaux mondiaux et à des partenaires stratégiques.

Gabelli Funds 3rd Annual PFAS Symposium (3e Symposium annuel sur les PFAS de Gabelli Funds)

Date : 17 septembre 2025

Heure de la présentation : 14 h 15 (heure de l’Est)

Lieu : The Harvard Club, New York

Diffusion sur Internet et inscription à la Conférence : https://gabelli.com/event/3rd-annual-pfas-symposium/

Cet événement, sur invitation uniquement, est organisé par Gabelli Funds. Il réunit des investisseurs, des analystes et des dirigeants d’entreprises pour explorer les opportunités de marché liées aux nouveaux défis environnementaux. Il offre un dialogue ciblé avec un public d’investisseurs très restreint et l’occasion de discuter en profondeur de solutions à fort potentiel sur le long terme.

Nasdaq New York Climate Week Forum (Forum de la Semaine du climat du Nasdaq à New York)

Date : 23 septembre 2025

Lieu : Nasdaq MarketSite, New York

Site Internet : https://www.events.nasdaq.com/2025-Nasdaq-New-York-Climate-Week-Forum

Organisé dans le cadre de la Nasdaq New York Climate Week Conference (Conférence annuelle de la Semaine du climat du Nasdaq à New York), ce forum sur invitation uniquement réunit des cadres dirigeants, des décideurs politiques et des investisseurs pour explorer des stratégies visant à promouvoir le développement durable, l’engagement sur les marchés financiers et la transition mondiale vers une économie bas carbone. Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise, représentera Aduro lors des discussions axées sur l’innovation durable, la transition énergétique et les investissements climatiques, offrant ainsi à la Société une visibilité auprès des dirigeants et des parties prenantes engagés dans l’action climatique et l’investissement responsable.

La Société participera également à des réunions avec des investisseurs tout au long des conférences. Pour planifier une réunion, nous vous invitons à contacter les représentants de la conférence ou à envoyer un e-mail à aduro@kcsa.com.

Accord de relations publiques avec KCSA Strategic Communications

Aduro a conclu un accord élargi (l’« Accord KCSA ») avec Kanan Corbin Schupak & Aronow, Inc., exerçant ses activités sous le nom de KCSA Strategic Communications (« KCSA »), une agence de communication stratégique basée à New York et spécialisée dans les relations publiques, les relations avec les investisseurs et le marketing numérique.

KCSA fournira des services de relations publiques en complément de son soutien actuel aux relations investisseurs d’Aduro, notamment des relations presse, un positionnement ESG, la diffusion des avancées techniques et commerciales de la Société, des séries d’explications techniques, des interviews de dirigeants, des dossiers de presse, des articles de leadership éclairé, une diffusion sur les réseaux sociaux et des campagnes événementielles.

Ces prestations seront fournies par le biais des médias financiers, des médias ESG et techniques, des conférences d’investisseurs, de podcasts, de LinkedIn, de X/Twitter et de panels sectoriels. L’Accord KCSA est effectif sur une base mensuelle pendant six mois à compter du 8 septembre 2025 (la « durée de l’Accord KCSA »). En contrepartie de ces services supplémentaires, la Société a accepté de verser à KCSA une rémunération mensuelle de 10 000 USD pendant toute la durée de l’Accord KCSA.

KCSA n’a aucun lien de dépendance avec la Société et ne détient aucun titre d’Aduro à la date du présent communiqué ; toutefois, KCSA pourrait acquérir une participation dans les titres de la Société à l’avenir. Outre sa mission actuelle de relations avec les investisseurs et l’accord de relations publiques décrit ci-dessus, KCSA n’entretient aucune autre relation avec la Société.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau pour le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que la transformation en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ Technology de la société utilise l’eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui permet de convertir des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux évoqués. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué incluent, sans toutefois s’y limiter, la participation d’Aduro à des conférences d’investisseurs et du secteur, notamment la H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference, le Gabelli Funds 3rd Annual PFAS Symposium et le Nasdaq New York Climate Week Forum ; les avantages attendus de l’accord élargi de la Société avec KCSA Strategic Communications incluant des services de relations publiques ; et les impacts potentiels d’une visibilité et d’activités de communication accrues sur la perception des investisseurs et la performance du marché. Même si la société estime que les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, ces dernières ne constituent pas une garantie de performance future. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’efficacité des initiatives de communication et de sensibilisation, des défis technologiques potentiels, des difficultés à lever des fonds adéquats, ainsi que d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la législation applicable l’exige.

