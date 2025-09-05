VIEL & Cie : CROISSANCE DES RESULTATS AU S1 2025 Chiffre d’affaires consolidé + 9,4%* Résultat d’exploitation +15,6%* (y compris sociétés associées) Résultat net +7,5%* Résultat net pdg +5,7%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CROISSANCE DES RESULTATS AU 1er SEMESTRE 2025

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 9,4%* à 653,5 millions d’euros

Résultat d’exploitation de 124,8 millions d’euros en progression de 15,6%*

(y compris sociétés associées)

Résultat net de 95,6 millions d’euros (+7,5%*)

Résultat net- part du groupe de 69,2 millions d’euros (+5,7%*)

‘* à cours de change variables

En millions d'euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Variation* cours variables Variation* cours constants Chiffre d’affaires 653,5 597,2 9,4% 9,9% Autres produits d’exploitation 1,7 1,5 14,3% 13,5% Produits d’exploitation 655,2 598,8 9,4% 9,9% Charges d’exploitation -551,5 -516,4 6,8% 7,3% Résultat d’exploitation 103,7 82,4 25,9% 26,3% Quote-part de résultat des sociétés associées 21,1 25,8 -18,2% -18,4% Résultat d’exploitation yc sociétés associées 124,8 108,2 15,4% 15,6% Résultat financier -2,2 2,6 -183,7% -181,0% Résultat avant impôts 122,6 110,8 10,7% 11,0% Impôts sur les bénéfices -27,0 -21,8 23,9% 22,9% Résultat net de l’exercice 95,6 89,0 7,5% 8,1% Part du Groupe 69,2 65,4 5,7% 6,4% Intérêts minoritaires 26,4 23,6 12,3% 13,0%

*Sur la base des données calculées en milliers d’euros. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison



Aperçu des activités

Au premier semestre 2025, VIEL & Cie poursuit sa dynamique de croissance.

La bonne performance de Compagnie Financière Tradition est soutenue par une forte volatilité des marchés alimentée par des incertitudes persistantes concernant la politique monétaire, l’introduction de nouvelles barrières tarifaires et des tensions géopolitiques accrues. Dans ce contexte, le Groupe Tradition a enregistré une croissance de ses revenus sur l’ensemble des classes d’actifs et dans toutes les régions, en hausse de 12,3% à cours de change constants y compris les co-entreprises, à 632,1 millions de CHF. Sa rentabilité progresse avec un résultat net-part du groupe de 70,2 millions de CHF en croissance de 20,4% à cours de change constants.

Bourse Direct, quant à elle, a poursuivi sa croissance avec une hausse de 16,1% du nombre d’ordres exécutés mais constate une moindre contribution au résultat des produits de trésorerie.

Swisslife Banque Privée affiche une baisse significative de ses résultats de 36,8% sur le premier semestre 2025 soit une baisse de sa contribution au résultat de VIEL & Cie de 4,0 millions d’euros.

Compte tenu de la baisse du dollar, le Groupe constate par ailleurs des pertes de change de l’ordre de 6 millions d’euros soit une variation de 7 millions d’euros par rapport à la période précédente.

Résultats consolidés

VIEL & Cie enregistre une croissance soutenue de son activité au premier semestre 2025 avec un chiffre d’affaires consolidé de 653,5 millions d’euros, en hausse de 9,4 % à cours de change variables. A cours de change constants, le chiffre d’affaire affiche une hausse de 9,9 % et s’établit à 656,2 millions d’euros.

Le résultat d’exploitation s’élève à 103,7 millions d’euros en croissance de 25,9 % à cours de change variables. La marge d’exploitation ressort à 15,9 % contre 13,8 % sur la même période en 2024. Les charges d’exploitation sont maitrisées et s’établissent à 551,5 millions d’euros et s’inscrivent en hausse de 6,8 % par rapport à 2024.

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s’établit à 124,8 millions d’euros contre 108,2 millions d’euros sur la même période en 2024 soit une hausse de 15,4 %. A cours de change constants, ce résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 15,6 % par rapport à 2024. Au cours du premier semestre 2025, la contribution de Swisslife Banque Privée a connu une baisse significative, la société ayant enregistré une diminution de 36,8% de son résultat net.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises affiche ainsi une baisse de 18,2 % à cours de change variables pour s'établir à 21,1 millions d'euros.

Le résultat financier enregistre une perte nette de 2,2 millions d’euros en 2025 contre un produit net de 2,6 millions d’euros sur la même période en 2024. Cette dégradation s’explique principalement par une variation du résultat de change de moins 7,0 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024 en raison de l’évolution du cours des devises.

Le résultat avant impôt s’élève à 122,6 millions d’euros au premier semestre 2025 en hausse de 11,0 % à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en hausse de 7,5 % à cours de change variables à 95,6 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 89,0 millions d’euros sur la même période en 2024.

Le résultat net - part du groupe de VIEL & Cie s’établit à 69,2 millions d’euros en hausse de 6,4 % à cours de change constants.

Bilan

Le Groupe a maintenu son attention sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants en réduisant le niveau d’actifs intangibles et en maintenant une forte position de trésorerie nette.

Le résultat du premier semestre 2025 porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 709,9 millions d’euros au 30 juin 2025, dont 550,0 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 20,4 millions d’euros (soit une valeur de 62,2 millions d’euros au cours du 30 juin 2025).

Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d'examen limité est en cours d'émission.

Evènements postérieurs à la date de clôture

Fin juillet, au sein du groupe Tradition, la coentreprise Gaitame.com, consolidée par mise en équivalence, a cédé sa participation dans une de ses filiales à une tierce partie pour un montant estimé de 32,0 millions, d’euros générant une plus-value estimée de 16,8 millions d’euros, dont 8,5 millions pour la quote-part de détention du Groupe Tradition.

Perspectives

Sur son métier d’intermédiation professionnelle, Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa politique de croissance avant tout organique. Elle souhaite également accroitre ses investissements dans ses capacités de courtages hybrides sur l’ensemble de ses opérations et dans ses activités de data et analytiques soutenus par son expertise développée en data sciences. Par ailleurs, le maintien de la qualité de son bilan et sa gestion rigoureuse des coûts demeurent des axes stratégiques prioritaires.

Sur son métier de bourse en ligne, l’activité est soutenue depuis le début de l’année dans un contexte de plus forte volatilité des marchés. Par ailleurs, le niveau des produits d’intérêt reste élevé en 2025 mais suit l'évolution des taux d'intérêt.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 700 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com.

