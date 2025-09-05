Bitget y Bitget Wallet lanzan operaciones con más de 100 activos tokenizados a través de Ondo Finance

SAN SALVADOR, El Salvador, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas, así como Bitget Wallet, la billetera de criptomonedas de custodia propia, han lanzado las operaciones en directo de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) tokenizados en sus respectivas aplicaciones a través de la integración oficial con Ondo Finance. De este modo, ambas empresas se convierten en unas de las primeras en ofrecer acceso a acciones y ETF tokenizados a usuarios fuera de los Estados Unidos. Gracias a esta alianza con su socio autorizado Ondo Finance, las dos empresas se han convertido respectivamente en puntos de entrada alternativos a los mercados financieros tradicionales en el espacio financiero descentralizado. Al combinar las capacidades inherentes de la cadena de bloques, la infraestructura de alta seguridad y el acceso a opciones de operación globales, cada empresa ha ampliado el acceso minorista a productos financieros que, por lo general, están reservados a los inversionistas institucionales.

A través de un módulo de RWA recientemente introducido, los usuarios de Bitget Onchain y Bitget Wallet pueden, respectivamente, explorar, analizar y operar con más de 100 acciones y ETF tokenizados, la mayor selección en cadena disponible en la actualidad. Cada token ofrece una exposición al rendimiento total de su valor subyacente, reflejando los movimientos de precios y los dividendos reinvertidos, a la vez que está totalmente respaldado por activos del mundo mantenidos por depositarios regulados. Los tokens están disponibles para su compra con una inversión mínima de 1 dólar. En lugar de depender de los fondos de liquidez en cadena, los activos tokenizados de Ondo aprovechan directamente la liquidez de los mercados de valores tradicionales, y ofrecen una ejecución comparable a la de las bolsas tradicionales a través de su infraestructura Global Markets. Al servicio pueden acceder los usuarios elegibles, con la excepción de ciertos mercados, incluidos algunos usuarios de los Estados Unidos. Actualmente disponibles en Ethereum, estos activos tokenizados pronto se expandirán a Solana, BNB Chain y otras cadenas de bloques compatibles.

“El ecosistema de Bitget prospera gracias al éxito de tender un puente entre los vehículos de las finanzas tradicionales (TradFi) y la nueva era de las finanzas descentralizadas. Con la plataforma de intercambio de Bitget y la cartera de custodia propia que permite los activos tokenizados de Ondo, estamos trayendo inversiones globales de alto potencial al mercado de las criptomonedas sin tener que pasar por las molestias que enfrentábamos anteriormente para acceder a estos instrumentos. Así es como se ve ahora el futuro de las finanzas”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget.

“Los activos del mundo real son ahora una parte integral de la economía en cadena”, declaró Jamie Elkaleh, director de Marketing de Bitget Wallet. “La integración de Ondo Finance supone un paso clave en nuestra estrategia para posicionar Bitget Wallet como un pasaporte de activos global, y promover nuestra visión ‘Crypto for Everyone’ (Criptomonedas para todos) al proporcionar acceso sin fronteras a los mercados financieros globales a través de la cadena de bloques y la infraestructura de autocustodia”. Al ser compatible con más de 130 cadenas de bloques, la billetera tiene previsto ampliar su oferta de RWA para incluir productos financieros tokenizados adicionales en futuras actualizaciones.

Ondo Finance es una plataforma regulada que se centra en la tokenización de acciones y ETF que cotizan en la bolsa. Con más de mil millones de dólares en activos bajo gestión, los valores tokenizados de la empresa se emiten al amparo de una estructura legal protegida contra quiebras y están sujetos a certificaciones diarias de terceros. “Los RWA tokenizados representan una evolución fundamental en la ampliación del acceso a los productos financieros globales”, aseguró Nathan Allman, fundador y director ejecutivo de Ondo Finance. “Esta alianza con Bitget Wallet les permite a los usuarios llegar a estos activos de forma directa, sencilla, segura y accesible”.

Anteriormente, la bolsa Bitget y Bitget Wallet se habían unido a la Alianza de Mercados Globales de Ondo Finance para promover los activos del mundo real (RWA) tokenizados. Con esta nueva integración, Bitget ha ampliado su oferta a una gama de inversiones globales a través de la asociación con la infraestructura autorizada de Ondo Finance, al proporcionar un ecosistema de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi) para que los usuarios diversifiquen sus carteras.

Los activos disponibles a través de la nueva función incluyen representaciones tokenizadas de empresas como Apple, Tesla, Microsoft, Amazon y Nvidia, junto con los principales ETF. Todos los activos están denominados en dólares estadounidenses y disponibles para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que ofrece un acceso más amplio a los mercados tradicionales a través de una infraestructura basada en cadenas de bloques, con una elegibilidad que se determina según las normativas regionales. Los usuarios de todo el mundo ya pueden acceder a acciones y ETF tokenizados desde la aplicación Bitget o Bitget Wallet, sin necesidad de recurrir a cuentas de corretaje o intermediarios bancarios. Bitget Wallet también se asociará con Ondo para lanzar una serie de campañas destinadas a acelerar la adopción de productos tokenizados. La plataforma tiene previsto ampliar su selección de activos tokenizados a más de 1000 acciones y ETF en los próximos meses.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes motorizados, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es una billetera de criptomonedas sin custodia diseñada para hacer que las transacciones en criptomonedas sean sencillas, fluidas y seguras para todos. Con más de 80 millones de usuarios, ofrece una gama completa de servicios de criptomonedas, incluyendo swaps, análisis de mercado, staking, recompensas, exploración de DApp y soluciones de pago. Con soporte para más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens, Bitget Wallet permite las operaciones multicadena sin interrupciones en cientos de DEX y puentes entre cadenas. Respaldada por un fondo de protección de usuarios de más de 300 millones de dólares, garantiza el máximo nivel de seguridad para los activos de los usuarios. Su visión es Crypto for Everyone (Criptomonedas para todos): hacer que el uso de las criptomonedas sea más sencillo, más seguro y forme parte de la vida cotidiana de mil millones de personas.

Acerca de Ondo Finance

Ondo Finance está desarrollando la infraestructura necesaria para integrar los mercados financieros en la cadena de bloques. Su objetivo es acelerar la adopción de una economía global abierta mediante la creación de productos y plataformas financieras transparentes, accesibles y eficientes. La gama de productos de Ondo incluye valores tokenizados, fondos en cadena y la infraestructura de nivel institucional necesaria para respaldarlos.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso. De conformidad con sus Términos de uso, Bitget no presta servicios a ningún usuario de los Estados Unidos ni de sus territorios. Todas las actividades reguladas relacionadas con la oferta de acciones tokenizadas en los Estados Unidos se llevan a cabo a través de Ondo Finance, que cuenta con las licencias y autorizaciones pertinentes.

