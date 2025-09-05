Bitget ו- Bitget Walletתומכות במסחר של מעל 100 אסימוני נכסים דרך Ondo Finance

סן סלבדור, אל סלבדור, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה, וכן Bitget Wallet, אפליקציית הארנק הקריפטוגרפי במשמורת עצמית, השיקו מסחר חי של אסימוני נכסים אמיתיים (RWA) באפליקציות שלהן, באמצעות שילוב רשמי עם Ondo Finance. זה הופך את החברות לשתיים מהראשונות לספק גישה לאסימוני מניות וקרנות סל למשתמשים מחוץ לארצות הברית. באמצעות שותפות זו עם שותפתה המורשית Ondo Finance, שתי החברות הפכו בהתאמה לנקודות כניסה חלופיות לשווקים פיננסיים מסורתיים במרחב הפיננסי המבוזר. על ידי שילוב היכולות הטבעיות של הבלוקצ'יין, תשתית ברמת אבטחה גבוהה וגישה לאפשרויות מסחר גלובליות, כל אחת מהחברות הללו הרחיבה את הגישה הקמעונאית למוצרים פיננסיים השמורים בדרך כלל למשקיעים מוסדיים.

באמצעות מודול RWA החדש שהוצג לאחרונה, משתמשי Bitget Onchain ו-Bitget Wallet, בהתאמה, יכולים לסקור, לנתח ולבצע מסחר ביותר מ-100 אסימונים המבוססים על מניות וקרנות סל, המבחר הגדול ביותר הזמין כיום ברשתות בלוקצ'יין. כל אסימון מציע חשיפה לתשואה הכוללת של נייר הערך הבסיסי שלו, וזו משקפת תנועות מחירים ודיבידנדים שהושקעו מחדש, תוך גיבוי מלא של נכסים אמיתיים המוחזקים אצל בארגוני משמורת מוסדרים. האסימונים זמינים לרכישה בהשקעה מינימלית של דולר אחד. במקום להסתמך על מאגרי נזילות בבלוקצ'יין, אסימוני הנכסים של Ondo מנצלים ישירות את הנזילות של שוקי מניות מסורתיים, ומציעים ביצוע דומה לבורסות מסורתיות דרך תשתית השווקים הגלובליים שלה. השירות נגיש למשתמשים זכאים, למעט בשווקים מסוימים, כולל חלק מהמשתמשים האמריקאים. אסימוני נכסים אלה, הזמינים כעת ב-Ethereum, יתרחבו בקרוב ל-Solana, BNB Chain ולרשתות בלוקצ'יין נתמכות אחרות.

"האקוסיסטם של Bitget משגשג בזכות הצלחת הגישור בין כלי TradFi לעידן החדש של מימון מבוזר. בעזרת פלטפורמת הבורסה של Bitget וארנק המשמורת העצמית המאפשרים את אסימוני הנכסים של Ondo, אנו מציעים השקעות גלובליות בעלות פוטנציאל גבוה לשוק הקריפטוגרפי ללא הטרחה שהייתה בעבר בכל מה שכרוך בגישה למכשירים אלה. כך נראה עתיד הפיננסים כעת", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

"נכסים מהעולם האמיתי הם כעת חלק בלתי נפרד מכלכלת הבלוקצ'יין", אמר ג'יימי אלקאלה (Jamie Elkaleh), מנהל השיווק הראשי של Bitget Wallet . "השילוב של Ondo Finance מסמן צעד מפתח באסטרטגיה שלנו למצב את Bitget Wallet כדרכון נכסים גלובלי, ולקידום החזון שלנו 'קריפטוגרפיה לכול' על ידי מתן גישה ללא גבולות לשווקים פיננסיים גלובליים באמצעות בלוקצ'יין ותשתית של משמורת עצמית". הארנק, התומך ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין, מתכנן להרחיב את היצע ה-RWA שלו כך שיכלול אסימוני מוצרים פיננסיים נוספים עם עדכונים עתידיים.

Ondo Finance היא פלטפורמה מוסדרת המתמקדת ביצירת אסימוני מניות וקרנות סל ציבוריות. עם ניהול נכסים של יותר ממיליארד דולר, אסימוני ניירות הערך של החברה מונפקים תחת מבנה משפטי המאפשר פשיטת רגל מרחוק וכפופים לאימות יומי של צד שלישי. "אסימוני RWA מייצגים התפתחות קריטית בהרחבת הגישה למוצרים פיננסיים גלובליים", אמר נתן אלמן (Nathan Allman9, מייסד ומנכ"ל Ondo Finance . "שותפות זו עם Bitget Wallet מביאה נכסים אלה ישירות למשתמשים בפורמט פשוט, מאובטח ונגיש".

בעבר, בורסת Bitget ו-Bitget Wallet הצטרפו לברית השווקים הגלובליים של Ondo Finance כדי לקדם נכסים בעולם האמיתי (RWA). עם האינטגרציה החדשה הזו, Bitget התרחבה למגוון השקעות גלובליות באמצעות שותפות עם התשתית המורשית של Ondo Finance, ומספקת אקו סיסטם של CeDeFi למשתמשים לגוון תיקים.

הנכסים הזמינים דרך התכונה החדשה כוללים אסימונים מייצוגים של חברות כמו Apple, Tesla, Microsoft, Amazon ו-Nvidia, לצד קרנות סל מרכזיות. כל הנכסים נקובים בדולר אמריקאי ומוצעים למסחר 24/7, ומציעים גישה רחבה יותר לשווקים מסורתיים באמצעות תשתית מבוססת בלוקצ'יין, כאשר הזמינות נקבעת על פי תקנות אזוריות. משתמשים גלובליים יכולים כעת לגשת לאסימוני מניות וקרנות סל מאפליקציית Bitget או Bitget Wallet, מבלי להסתמך על חשבונות של חברות ברוקרים או מתווכים בנקאיים. בנוסף, Bitget Wallet תשתף פעולה עם Ondo כדי להשיק סדרה של קמפיינים שמטרתם להאיץ את אימוץ מוצרי האסימונים. הפלטפורמה מתכננת להרחיב את מבחר אסימוני הנכסים שלה ליותר מ-1,000 מניות וקרנות סל בחודשים הקרובים.

למידע נוסף, בקרו בבלוג Bitget Wallet.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של ™MotoGP, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אודות Bitget Wallet

Bitget Wallet היא אפליקציית ארנק קריפטוגרפי ללא משמורת שנועד להפוך את הקריפטוגרפיה לפשוטה, חלקה ומאובטחת עבור כולם. עם למעלה מ-80 מיליון משתמשים, הארנק משלב חבילה מלאה של שירותים קריפטוגרפים, כולל עסקאות החלפה, תובנות שוק, הימורים, תגמולים, דפדפן DApp ופתרונות תשלום. Bitget Wallet תומכת ביותר מ-130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים, ומאפשרת מסחר חלק בריבוי רשתות עם תמיכה במאות DEX וגשרים חוצי רשתות. עם גיבוי של קרן להגנה על משתמשים ששוויה יותר מ-300 מיליון דולר, היא מבטיחה את רמת האבטחה הגבוהה ביותר לנכסי המשתמשים. החזון שלה הוא קריפטו לכולם – להפוך את הקריפטו לפשוט יותר, בטוח יותר וחלק מחיי היומיום של מיליארד אנשים.

למידע נוסף בקרו באתרים: פייסבוק / Discord / טיקטוק / לינקדאין / יוטיוב / טלגרם / X

לפניות מהמדיה צרו קשר עם media.web3@bitget.com

אודות Ondo Finance

Ondo Finance בונה את התשתית כדי להביא את השווקים הפיננסיים לשרשרת. המשימה שלה היא להאיץ את האימוץ של כלכלה פתוחה וגלובלית על ידי יצירת מוצרים ופלטפורמות פיננסיות שקופות, נגישות ויעילות. חבילת המוצרים של Ondo כוללת אסימונים של ניירות ערך, קרנות רשת ותשתית ברמה מוסדית התומכת בהם.

למידע נוסף, בקרו בכתובת https://ondo.finance

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים כפופים לתנודתיות ועשויים לחוות תנודתיות משמעותית. מומלץ למשקיעים להקצות רק כספים שהם יכולים להרשות לעצמם להפסיד. הערך של כל השקעה עשוי להיות מושפע, וקיימת אפשרות שלא יושגו יעדים פיננסיים, או שההשקעה העיקרית לא תוחזר. תמיד יש לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי, ולשקול בזהירות ניסיון פיננסי אישי ומעמד פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לתוצאות עתידיות. Bitget אינה נושאת באחריות לכל הפסד פוטנציאלי שייגרם. אין לפרש שום דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו. בהתאם לתנאי השימוש שלה, Bitget אינה משרתת אף משתמש בארה"ב או בטריטוריות שלה. כל הפעילויות המוסדרות הקשורות להנפקת מניות אסימונים בארה"ב מנוהלות על ידי Ondo Finance באמצעות הרישיונות והאישורים הרלוונטיים שלה.

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2ae0d2a9-064e-4cd3-9543-adbb27ace318