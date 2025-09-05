Bitget e Bitget Wallet oferecem suporte à negociação de mais de 100 ativos tokenizados via Ondo Finance

SAN SALVADOR, El Salvador, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas, assim como a Bitget Wallet, carteira cripto autocustodial, lançaram a negociação ao vivo de ativos do mundo real (RWAs) tokenizados em seus respectivos aplicativos por meio da integração oficial com a Ondo Finance. Isso torna as respectivas empresas algumas das primeiras a oferecer acesso a ações e ETFs tokenizados para usuários fora dos EUA. Por meio desta parceria com sua empresa licenciada, a Ondo Finance, as duas companhias tornaram-se, respectivamente, pontos de entrada alternativos para os mercados financeiros tradicionais dentro do espaço financeiro descentralizado. Ao combinar as capacidades inerentes da blockchain, infraestrutura de alta segurança e acesso a opções de trading global, cada empresa ampliou o acesso do varejo a produtos financeiros tradicionalmente reservados a investidores institucionais.

Por meio de um novo módulo de RWA, os usuários do Bitget Onchain e da Bitget Wallet podem, respectivamente, navegar, analisar e realizar trade de mais de 100 ações e ETFs tokenizados, a maior seleção on-chain disponível atualmente. Cada token oferece exposição de retorno total ao ativo subjacente, refletindo variações de preço e dividendos reinvestidos, sendo totalmente respaldado por ativos do mundo real mantidos por custodiante regulado. Os tokens estão disponíveis para compra com um investimento mínimo de US$ 1. Em vez de depender de pools de liquidez on-chain, os ativos tokenizados da Ondo acessam diretamente a liquidez dos mercados de ações tradicionais, oferecendo uma execução comparável à das corretoras convencionais por meio de sua infraestrutura Global Markets. O serviço está acessível a usuários elegíveis, com exceção de determinados mercados, incluindo alguns usuários dos EUA. Atualmente disponíveis na Ethereum, esses ativos tokenizados em breve serão expandidos para Solana, BNB Chain e outras blockchains compatíveis.

"O ecossistema Bitget prospera ao conectar veículos de finanças tradicionais (TradFi) à nova era das finanças descentralizadas. Com a plataforma de corretora da Bitget e a carteira autocustodial viabilizando os ativos tokenizados da Ondo, estamos trazendo investimentos globais de alto potencial para o mercado cripto sem precisar enfrentar as dificuldades que antes eram comuns no acesso a esses instrumentos. É assim que o futuro das finanças se apresenta agora," disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

"Os ativos do mundo real agora são parte integrante da economia on-chain", disse Jamie Elkaleh, Diretor de Marketing da Bitget Wallet. "A integração com a Ondo Finance marca um passo fundamental em nossa estratégia de posicionar a Bitget Wallet como um passaporte global de ativos, avançando nossa visão de Crypto for Everyone (Criptomoedas para Todos) ao oferecer acesso sem fronteiras aos mercados financeiros globais por meio da blockchain e de uma infraestrutura de autocustódia." Com suporte a mais de 130 blockchains, a carteira planeja expandir suas ofertas de RWAs para incluir produtos financeiros tokenizados adicionais em futuras atualizações.

A Ondo Finance é uma plataforma regulamentada focada na tokenização de ações e ETFs negociados publicamente. Com mais de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão, os valores mobiliários tokenizados da empresa são emitidos sob uma estrutura jurídica isolada de falência e estão sujeitos a atestados diários de terceiros. "Os RWAs tokenizados representam uma evolução crucial na ampliação do acesso a produtos financeiros globais", disse Nathan Allman, fundador e CEO da Ondo Finance. "Essa parceria com a Bitget Wallet leva esses ativos diretamente aos usuários em um formato simples, seguro e acessível."

Anteriormente, a corretora Bitget e a Bitget Wallet se juntaram à Global Markets Alliance da Ondo Finance para desenvolver os ativos do mundo real (RWAs) tokenizados. Com essa nova integração, a Bitget expandiu para uma variedade de investimentos globais por meio da parceria com a infraestrutura licenciada da Ondo Finance, oferecendo um ecossistema CeDeFi para que os usuários diversifiquem seus portfólios.

Os ativos disponíveis por meio do novo recurso incluem representações tokenizadas de empresas como Apple, Tesla, Microsoft, Amazon e Nvidia, além de grandes ETFs. Todos os ativos são denominados em dólares americanos e negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo acesso ampliado aos mercados tradicionais por meio de uma infraestrutura baseada em blockchain, com a elegibilidade determinada pelas regulamentações regionais. Usuários globais agora podem acessar ações e ETFs tokenizados pelo aplicativo da Bitget ou da Bitget Wallet, sem depender de contas em corretoras ou intermediários bancários. A Bitget Wallet também fará parceria com a Ondo para lançar uma série de campanhas voltadas a acelerar a adoção de produtos tokenizados. A plataforma planeja ampliar sua seleção de ativos tokenizados para mais de 1.000 ações e ETFs nos próximos meses.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa de Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas.

A Bitget está promovendo a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático (SEA) e América Latina (LATAM). Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas de autocustódia que foi criada para tornar as criptomoedas simples e seguras para todos. Com mais de 80 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços de criptomoedas, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, exploração de DApps e soluções de pagamento. Com suporte para mais de 130 blockchains e milhões de tokens, a Bitget Wallet permite negociações multicadeias contínuas em centenas de DEXs e pontes cross-chain. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários. Sua visão é Crypto for Everyone (Criptomoedas para Todos): tornar as criptomoedas mais simples, seguras e parte da vida cotidiana de um bilhão de pessoas.

Sobre Ondo Finance

A Ondo Finance está desenvolvendo a infraestrutura para trazer os mercados financeiros para o ambiente on-chain. Sua missão é acelerar a adoção de uma economia aberta e global por meio da criação de produtos e plataformas financeiras transparentes, acessíveis e eficientes. A linha de produtos da Ondo inclui valores mobiliários tokenizados, fundos on-chain e uma infraestrutura de nível institucional para sustentá-los.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas potenciais incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso. De acordo com seus Termos de Uso, a Bitget não atende usuários nos EUA nem em seus territórios. Todas as atividades regulamentadas relacionadas à oferta de ações tokenizadas nos EUA são conduzidas pela Ondo Finance por meio de suas licenças e autorizações pertinentes.

