Bitget 与 Bitget Wallet 通过 Ondo Finance 支持 100 余种代币化资产

圣萨尔瓦多，萨尔瓦多, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所 Bitget 以及自托管加密货币钱包 Bitget Wallet 已通过与 Ondo Finance 的官方集成，在其各自的应用程序内开放了代币化现实世界资产 (RWA) 的实时交易功能。 这使得这两家公司成为首批为美国境外用户提供代币化股票和 ETF 交易渠道的企业。通过与持牌合作伙伴 Ondo Finance 建立的合作关系，这两家公司分别成为了去中心化金融领域中进入传统金融市场的替代入口。 通过整合区块链的固有特性、高安全性基础设施以及覆盖全球的交易选项，两家公司都各自拓宽了散户投资者投资通常仅面向机构投资者开放的金融产品的渠道。

通过新推出的 RWA 模块，Bitget Onchain 和 Bitget Wallet 的用户可分别浏览、分析并交易超过 100 种代币化股票和 ETF，这是目前链上可用的最大规模的选择范围。 每种代币为其基础证券提供总回报敞口，反映价格变动和再投资股息，同时由受监管托管机构持有的真实世界资产提供全面支持。 购买这些代币的最低投资额为 1 美元。 Ondo 的代币化资产并非依赖链上流动性池，而是直接利用传统股票市场的流动性，通过其全球市场基础设施提供与传统交易所相当的执行效率。 该服务面向符合条件的用户开放，但某些市场（包括部分美国用户）除外。 目前，这些代币化资产已在以太坊上推出，且将很快扩展至 Solana、BNB Chain 和其他支持的区块链。

“Bitget 生态的蓬勃发展，源于其成功将传统金融工具与去中心化金融新时代相衔接。 依托 Bitget 的交易平台和支持 Ondo 代币化资产的自托管钱包，我们正在将高潜力的全球投资引入加密货币市场，让投资者无需再经历以往使用这些金融工具时面临的繁琐流程。 这正是当今金融的未来面貌。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

“现实世界资产如今已成为链上经济的重要组成部分，”Bitget Wallet 首席营销官 Jamie Elkaleh 表示。 “整合 Ondo Finance 标志着我们战略中的关键一步，旨在将 Bitget Wallet 打造为全球资产通行证，通过区块链和自托管基础设施提供无国界访问全球金融市场的通道，从而推进我们 ‘Crypto for Everyone’（人人享有加密货币）的愿景。” 该钱包支持 130 多种区块链，并计划在未来更新中扩展其 RWA 产品，纳入更多代币化金融产品。

Ondo Finance 是一家受监管平台，专注于将公开交易的股票和交易所交易基金 (ETF) 代币化。 该公司管理的资产规模超过 10 亿美元，其代币化证券在破产隔离的法律架构下发行，并接受每日第三方核证。 “代币化 RWA 反映了扩大全球金融产品投资途径的关键演变。”Ondo Finance 创始人兼首席执行官 Nathan Allman 表示。 “与 Bitget Wallet 的这次合作，让这些资产能以简单、安全且便捷的形式直接呈现在用户的面前。”

此前，Bitget 交易所与 Bitget Wallet 加入了 Ondo Finance 全球市场联盟，共同推动代币化现实世界资产 (RWA) 的发展。 通过此次全新整合，Bitget 依托 Ondo Finance 持牌基础设施建立的合作伙伴关系，拓展了全球多元化投资渠道，为用户构建中心化去中心化金融 (CeDeFi) 生态，助力实现投资组合的多元化配置。

通过新功能可获取的资产包括 Apple、Tesla、Microsoft、Amazon 和 Nvidia 等公司的代币化资产，以及主要的交易所交易基金 (ETF) 。 所有资产均以美元计价，并支持全天候交易，通过基于区块链的基础设施提供了更广泛的传统市场准入渠道（具体准入资格的认定需依据各地区法规而定）。 全球用户现可通过 Bitget 或 Bitget Wallet 应用直接购买代币化股票和 ETF，无需依赖券商账户或银行中介。 Bitget Wallet 还将与 Ondo 合作启动一系列推广活动，旨在加速代币化产品的普及。 该平台计划在未来数月内将代币化资产的可选范围扩展至 1000 多支股票及 ETF。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是一款非托管加密货币钱包，旨在让每个人都能简单安全地使用加密货币。 此钱包拥有超过 8 千万用户，提供全套加密货币服务，包括互换、市场洞察、质押、奖励、去中心化应用程序 (DApp) 探索和支付解决方案。 Bitget Wallet 支持 130 多个区块链和上百万种代币，可在数百个去中心化交易所 (DEX) 和跨链桥上进行顺畅多链交易。 此钱包设有逾 3 亿美元的用户保护基金，可为用户资产提供最高级别的安全保障。 其愿景是“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）——让加密货币变得更简单、更安全，并成为十亿人日常生活的一部分。

关于 Ondo Finance

Ondo Finance 致力于构筑各种基础设施，从而将金融市场搬上区块链。 该公司的使命为通过创建透明、便捷且高效的金融产品与平台，加速推动建立开放的全球经济体系。 Ondo 的产品组合涵盖代币化证券、链上基金以及支持这些资产的机构级基础设施。

如需了解更多内容，请访问 https://ondo.finance

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅我司使用条款。 依据我司使用条款规定，Bitget 不向美国及其属地境内的任何用户提供服务。 在美国境内，所有涉及代币化股票发行的受监管活动均由 Ondo Finance 通过其相关牌照和批准进行。

