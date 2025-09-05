Bitget 及 Bitget Wallet 透過 Ondo Finance 支援逾 100 種代幣化資產交易

聖薩爾瓦多，薩爾瓦多, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所 Bitget 以及自我託管加密錢包 Bitget Wallet，已透過與 Ondo Finance 的官方整合，在各自的應用程式中啟動代幣化現實世界資產 (RWA) 的即時交易。 這使兩間公司成為首批向美國境外用戶開放代幣化股票及 ETF 存取服務的企業。透過是次與持牌合作夥伴 Ondo Finance 的合作關係，兩間公司已分別成為去中心化金融界通往傳統金融市場的替代門戶。 透過融合區塊鏈固有能力、極致安全基礎設施以及全球交易選項存取，各公​司得以讓零售用戶有更多機會接觸通常僅為機構投資者而設的金融產品。

透過新推的 RWA 模組，Bitget Onchain 及 Bitget Wallet 的用戶可分別瀏覽、分析和交易超過 100 種代幣化股票及ETF，為當今現有的最多鏈上選擇。 每種代幣皆提供其基礎證券的總回報敞口，反映價格波動及再投資股息，並由受監管託管機構持有的現實世界資產全額擔保。 這些代幣可供購買，最低投資門檻為 1 美元。 Ondo 的代幣化資產並不依靠鏈上流動性池，而是直接接入傳統股票市場的流動性，並透過其全球市場基礎設施提供足以媲美傳統交易所的執行能力。 該服務可供合資格的用戶使用，某些市場除外，包括部分美國用戶。 這些代幣化資產目前已於以太坊上線，並將很快擴展至 Solana、BNB Chain 和其他獲支援的區塊鏈。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「Bitget 生態系統之所以能夠蓬勃發展，有賴成功將傳統金融 (TradFi) 工具連接至去中心化金融的新時代。 憑著 Bitget 的交易平台和支援 Ondo 代幣化資產的自我託管錢包，我們正在將高潛力的全球投資引入加密市場，而再也不用經歷先前使用這些工具遇到的種種繁瑣。 這就是金融界的未來面貌。」

Bitget Wallet 市場推廣總監 Jamie Elkaleh 說道：「現實世界資產現已成為鏈上經濟不可或缺的一部分。 整合 Ondo Finance 是我們將 Bitget Wallet 定位為全球資產護照策略的重要一步，透過區塊鏈和自我託管基礎設施提供無邊界的全球金融市場准入，推動我們『Crypto for Everyone』（人人可享用加密貨幣） 的願景。」 此錢包支援超過 130 條區塊鏈，並計劃在未來更新中擴展其真實世界資產 (RWA) 產品線，推出更多代幣化金融商品。

Ondo Finance 為受監管平台，致力將公開上市股票及 ETF 代幣化。 公司管理超過 10 億美元的資產，其代幣化證券採用破產隔離法律結構發行，並每日接受第三方驗證。 Ondo Finance 創辦人兼營運總監 Nathan Allman 表示：「代幣化象徵 RWA 是擴大全球金融產品可及性的關鍵演進。 是次與 Bitget Wallet 的合作，以簡單安全、輕鬆存取的方式直接為用戶帶來這些資產。」

此前，Bitget 交易所和 Bitget Wallet 加入了 Ondo Finance 的全球市場聯盟，以推進代幣化 RWA 的發展。 憑著是次新整合，Bitget 與 Ondo Finance 的持牌基礎設施合作，擴展了多元全球投資選項，為用戶提供多元化投資組合的中心化去中心化金融 (CeDeFi) 生態系統。

透過此新功能提供的資產包括 Apple、Tesla、Microsoft、Amazon 及 Nvidia 等企業的代幣化形式，以及主要 ETF。 所有資產均以美元計價並支援每天 24 小時全天候交易，透過區塊鏈基礎設施提供更廣泛的傳統市場准入，資格準則取決於不同地區的規例。 全球用戶現在可以從 Bitget 或 Bitget Wallet 應用程式直接存取代幣化股票及 ETF，而無須依賴經紀帳戶或銀行中介。 Bitget Wallet 亦將與 Ondo 合作推出一系列活動，以加快代幣化產品的普及採用。 該平台計劃在未來幾個月內將其代幣化資產選擇拓展至超過 1,000 種股票及 ETF。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。 依據使用條款，Bitget 不得向美國及其領土內的任何用戶提供服務。 所有在美國境內涉及代幣化股權發行的受監管活動，均由 Ondo Finance 憑其相關牌照及批核進行。

