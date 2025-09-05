Supremex procède à la nomination de son chef de la direction financière

MONTRÉAL, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, a annoncé aujourd’hui la nomination de Normand Macaulay au poste de chef de la direction financière et secrétaire corporatif, une nomination effective à compter du 15 septembre 2025.

M. Macaulay est un cadre financier hautement accompli et talentueux comptant plus de 20 ans d'expérience en direction financière et opérationnelle au sein de grandes sociétés privées et publiques dans les secteurs de la fabrication et de la distribution. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier chez Nitrex, un fournisseur mondial de premier plan de solutions et de technologies de traitement thermique entièrement intégrées. Avant de se joindre à Nitrex en 2019, il a passé huit ans chez Wajax Corporation, où il a occupé plusieurs postes de direction dans le domaine financier, notamment celui de vice-président des finances. Il a également occupé divers postes chez Accent-Fairchild Group inc. et KPMG Canada.

M. Macaulay détient le titre de CPA et est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité de l'Université Concordia.

« Je suis très heureux d’accueillir Normand Macaulay au sein de l’équipe de direction de Supremex. Sa solide expérience en finance d'entreprise, en fusions-acquisitions et en optimisation des processus jouera un rôle clé dans l'atteinte de l'excellence opérationnelle et d'une croissance rentable. La Société se réjouit de pouvoir bénéficier de ses compétences en matière de leadership pour atteindre ses objectifs stratégiques à long terme », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Je tiens également à remercier Silvana Reyes Ayllon pour son dévouement et son engagement sans faille dans le cadre de ses fonctions de cheffe de la direction financière par intérim pendant la période de transition. »

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans quatre états aux États‑Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Avec son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .