Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 10. september 2025

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                5. september 2025
                                        Meddelelse nr. 75/2025





Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 10. september 2025


Jyske Realkredit noterer den 10. september 2025 en nye Særligt Dækket Obligation (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 27. juni 2025.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil


Attachments

DK0009418089 Final terms series 2.75 GCB coupon 321.E.EUR OCT32 RF

Recommended Reading