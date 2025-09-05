Geotab atinge 5 milhões de veículos conectados globalmente e reforça liderança em telemática

SÃO PAULO, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Geotab anunciou a conquista de um novo marco: alcançou a marca de mais de 5 milhões de veículos conectados globalmente, reforçando sua liderança em telemática e soluções para o setor de transportes. O crescimento acelerado, sustentado pela conquista do último milhão de assinaturas em menos de dois anos, destaca o papel da empresa como referência em inovação e no uso de dados e inteligência artificial (IA) para impulsionar a segurança, a eficiência e a sustentabilidade na gestão de frotas.

“A jornada da Geotab é marcada pela inovação constante: investimos mais de US$150 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e contamos com 630 patentes globais – o que tem nos ajudado a moldar a indústria do transporte conectado, ao longo dos últimos 25 anos. A conquista de 5 milhões de assinaturas comprova que nossa abordagem orientada por dados ajuda empresas a enfrentar os principais desafios do dia a dia na gestão de frotas”, afirma Neil Cawse, fundador e CEO da Geotab.

“Com a rápida adoção da IA, esperamos que os próximos cinco anos sejam tão transformadores quanto os últimos 25”, completa o executivo.

Como os dados reduzem custos e melhoram a eficiência das frotas

A análise dos dados coletados pelas soluções da Geotab ajuda empresas a tornar a gestão de suas frotas mais eficiente, reduzindo paradas inesperadas, aumentando a segurança e otimizando o planejamento de rotas. Esses avanços resultam em menor consumo de combustível, redução de despesas operacionais e menor impacto ambiental.

Esses resultados só são possíveis graças ao volume de informações processadas pela Geotab a partir dos seus mais de 5 milhões de veículos conectados: ao todo, mais de 100 bilhões de pontos de dados são processados diariamente, somando 37 trilhões por ano. Esse conjunto de informações alimenta os modelos de IA e machine learning da empresa, garantindo referências precisas, análises preditivas e insights práticos que ajudam frotas de diferentes portes a tomar decisões mais rápidas e inteligentes.

Como 25 anos de inovação levaram ao marco de 5 milhões de veículos conectados

Em 2025, a Geotab completa 25 anos de história. A empresa, que começou como uma startup composta por apenas duas pessoas, hoje é uma organização global, com mais de 2,9 mil colaboradores. Essa evolução reforça o compromisso permanente da companhia com a inovação e a expansão internacional.

A Geotab se mantém como referência no setor de telemática, com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, expansão constante de sua plataforma aberta e a construção de um ecossistema global com mais de 700 parceiros. Ao longo da última década, o Geotab Marketplace seguiu evoluindo e, atualmente, reúne cerca de 530 soluções disponíveis para os clientes ao redor do mundo.

No cenário brasileiro, a telemetria tem se mostrado essencial para enfrentar diretamente os fatores que mais pesam no bolso das empresas: o alto custo operacional do transporte. Soluções inteligentes permitem otimizar operações e reduzir despesas como o combustível, que está entre os principais custos de uma frota, e ao mesmo tempo ajudam a monitorar práticas de direção mais seguras, apoiar a prevenção de acidentes e salvar vidas.

Além disso, a adoção de boas práticas contribui para as metas de sustentabilidade, reduzindo emissões de forma concreta, sem depender exclusivamente da eletrificação, ainda incipiente no Brasil. Nos quatro anos de operação no país, a empresa tem se consolidado como parceira estratégica de companhias que buscam elevar a gestão em suas operações.

“No Brasil, a telemetria tem um papel fundamental para enfrentar desafios históricos da logística, como os altos custos operacionais, os gargalos de infraestrutura e a necessidade de avançar em sustentabilidade. Ao longo desses quatro anos de presença no país, a Geotab traz soluções desenvolvidas globalmente e as adapta à realidade local, ajudando empresas brasileiras a tornar suas operações mais eficientes e seguras”, afirma Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil.

Para mais informações, solicitações de entrevista ou acesso a conteúdos da Geotab, entre em contato: GeotabBR@edelman.com .

Sobre a Geotab Brasil

Líder global em soluções para veículos e ativos conectados, a Geotab proporciona mais eficiência e gerenciamento de frotas. Aproveitamos a análise avançada de dados e a IA para transformar o desempenho, a segurança e a sustentabilidade da frota, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Com o apoio dos melhores cientistas e engenheiros de dados, atendemos a mais de 55 mil clientes globais, processando 100 bilhões de pontos de dados diariamente a partir de mais de 5 milhões de assinaturas de veículos. A Geotab tem a confiança de organizações da Fortune 500, frotas de médio porte e as maiores frotas do setor público do mundo, incluindo o governo federal dos EUA. Comprometidos com a segurança e a privacidade dos dados, possuímos as autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP. Nossa plataforma aberta, o ecossistema de parceiros excepcionais e o Marketplace oferecem centenas de soluções de terceiros prontas para frotas. Este ano, estamos comemorando 25 anos de inovação. Saiba mais em www.geotab.com/pt-br e siga-nos no LinkedIn ou visite nosso blog .