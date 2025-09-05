BLINK place Thessalonique sur la carte européenne du "tattourisme" 

THESSALONIQUE, Grèce, 05 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le studio BLINK Tattoo transforme Thessalonique en destination incontournable pour la tendance émergente du "tattourisme" européen, alliant design contemporain, hygiène rigoureuse et solide programme éducatif pour attirer clients et stagiaires de tout le continent et au-delà. Depuis son ouverture en 2023, le studio a doublé sa croissance et compte aujourd'hui environ 25% de clients internationaux dans ses réservations, avec une demande projetée en hausse de 50% supplémentaires cette année. Avec plus de 4 500 avis cinq étoiles originaux sur Google Maps, il s'agit du studio de tatouage le plus commenté de Grèce, et probablement l'un des premiers de toute l'Europe. BLINK accueille des visiteurs de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie, de Scandinavie, et un nombre croissant des États-Unis.

BLINK est autant une histoire d'artisanat que de résilience. Après avoir définitivement perdu la vision d'un œil en 2019, Tsintsaris a reconstruit sa pratique autour de la précision, de la retenue et du récit. « Je n'ai pas perdu ma perspective, j'ai gagné en concentration », déclare Tsintsaris. « Le tatouage marque les tournants de la vie. BLINK existe pour honorer ces moments avec discipline, éthique et créativité. »

La tradition se perpétue BLINK Tattoo Studio est un nouveau venu audacieux sur la scène de l'art corporel grec, proposant tatouages, piercings et bijoux aux côtés d'une formation professionnelle pour artistes émergents. Le logo distinctif du studio, un emoji jaune qui cligne de l'œil, est devenu synonyme de « voir différemment », et est même demandé comme tatouage par les fans.

Au-delà du travail client, BLINK est un centre éducatif reconnu. À travers les Séminaires BLINK, Tsintsaris et son équipe forment des artistes tatoueurs, perceurs et maquilleurs permanents émergents de Grèce, des Balkans et d'ailleurs. Les sessions de groupe, organisées tous les deux mois avec 30 participants, combinent théorie, démonstration en direct et pratique. La formation privée est disponible toute l'année, les participants obtenant un Certificat d'Achèvement reconnu par les partenaires de l'industrie en Grèce et à l'étranger.

Le tattourisme, une tendance en pleine expansion La clientèle de BLINK est composée d'environ 25% d'internationaux. La réputation du studio a également donné naissance à ce que Tsintsaris appelle le "Tattourisme" : des clients qui voyagent spécifiquement à Thessalonique pour un tatouage, transformant souvent le voyage en courtes vacances.

« Ils se font tatouer, profitent de la gastronomie et de la culture de la ville, et repartent avec quelque chose de vraiment unique qui coûte souvent le même prix ou moins cher que ce qu'ils paieraient chez eux », explique-t-il.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/515a7e20-32cb-4f47-8a7c-1af4b09bc156