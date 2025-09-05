Pas de pause estivale pour le marché immobilier de la région de Montréal : les ventes et les prix maintiennent de solides progressions en août

Les ventes résidentielles ont progressé de 12 % dans la RMR de Montréal avec 3 330 propriétés vendues en août 2025. Il s’agit de la 20 e hausse mensuelle consécutive, et du mois d’août le plus actif depuis 2021.

Chacun des grands secteurs de la RMR a affiché des hausses de ventes par rapport à l’année dernière.

Le marché des plex a été particulièrement dynamique avec 365 ventes, soit 23 % de plus que l’année précédente.

L’offre de propriétés s’est accrue de seulement 4 % par rapport au mois d’août 2024 avec 17 515 propriétés à vendre dans la RMR de Montréal. Les conditions de marché demeurent très favorables aux vendeurs.

À l’instar des derniers mois, la hausse de l’offre est attribuable à la copropriété, dont l’augmentation s’est chiffrée à 12 %.

À l’échelle de la RMR, le prix médian des unifamiliales a progressé de 7 %, alors que la moitié des maisons se sont vendues à un prix supérieur à 633 250 $. Les secteurs de l’Île de Montréal et de Vaudreuil-Soulanges ont chacun affiché des hausses de 10 %. Le prix médian des unifamiliales de la Rive-Nord a augmenté de 8 % et celui de Saint-Jean-sur-Richelieu de 7 %.

Sur l’ensemble des huit premiers mois de l’année, la croissance des prix médians est considérable. Les augmentations observées sont de 9 % pour les unifamiliales, de 8 % pour les plex et de 6 % pour les copropriétés.



En août, 3 330 ventes résidentielles ont été enregistrées sur le territoire de la RMR de Montréal, soit une hausse de 12 % par rapport au même mois en 2024.

En août, 3 330 ventes résidentielles ont été enregistrées sur le territoire de la RMR de Montréal, soit une hausse de 12 % par rapport au même mois en 2024.

« Le dynamisme exceptionnel du marché immobilier résidentiel de Montréal continue d’être porté par une multitude de facteurs qui n’ont cessé de stimuler la demande depuis la fin de l’année dernière. On pense en premier lieu à la baisse des taux d’intérêt et aussi à l’allongement de la période d’amortissement à 30 ans dans certaines conditions. Toutefois, il ne faut pas s’y méprendre : les premiers acheteurs n’en profitent pas nécessairement alors que les augmentations de prix observées ont oscillé entre 6 % et 9 % depuis le début de l’année, avec les propriétés unifamiliales en tête », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« Les acheteurs expérimentés pouvant capitaliser sur leur patrimoine immobilier sont en première ligne. Par conséquent, les quartiers centraux de Montréal, les plus dispendieux, continuent d’afficher la plus forte progression des ventes au même titre que d’autres quartiers cossus de secteurs plus périphériques, ajoute M. Brant. Cette dynamique brave pour l’instant les incertitudes pesant sur les perspectives économiques du pays et de la province. Le recul de l’activité économique au deuxième trimestre de 2025 est déjà confirmé à l’échelle nationale par Statistique Canada. Le PIB réel du Québec a également amorcé une tendance baissière depuis avril d’après les données de l’Institut de la statistique du Québec. Une étude sur le sujet sera d’ailleurs publiée très prochainement par notre service d’analyse de marché. »





