Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

DK-1067 Copenhagen K

København, 5. september 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 15/2025

Nærtståendes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 5. september 2025.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

Navn: Peter Tærø Nielsen

Årsag til indberetning:

Stilling/titel: Nærtstående til Joanna Lucyna Iwanowska-Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i selskabet

Første indberetning/ændring: Første

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

Navn: Cemat A/S

LEI-kode: 213800899MWAZT9KQZ78













Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier

Identifikationskode: ISIN DK0010271584

Transaktionens art: Køb af aktier

Pris(er): DKK 101.954,20

Mængde(r): 100.000

Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde 100.000

Pris DKK 101,954.20, svarende til en pris på 1,019542 pr. aktie

Dato for transaktionen: 4. september 2025