Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 5. september 2025
SELSKABSMEDDELELSE nr. 16/2025
Ledende medarbejderes transaktioner
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed offentliggøre følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 5. september 2025.
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|Navn:
|Jarosław Lipiński
|Årsag til indberetning:
|Stilling/titel:
|Administrerende direktør i Cemat A/S
|Første indberetning/ændring:
|Første
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|Navn:
|Cemat A/S
|LEI-kode:
|213800899MWAZT9KQZ78
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:
|Aktier
|Identifikationskode:
|ISIN DK0010271584
|Transaktionens art:
|Køb af aktier
|Pris(er):
|DKK 1,02
|Mængde(r):
|68.590
|Aggregerede oplysninger:
|
|68.590
|
|DKK 69.961,80, svarende til en pris på DKK 1,02 pr. aktie
|Dato for transaktionen:
|4. september 2025
|Sted for transaktionen:
|Nasdaq Copenhagen, XCSE
Cemat A/S
Frede Clausen
Bestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
