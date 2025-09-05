Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.: Birting grunnlýsingar

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf., kt. 410998-2629, Fiskislóð 14 101 Reykjavík, hefur birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma skuldabréfa og víxla. Grunnlýsingin er dagsett 5. september 2025, staðfest af Fjármálaeftirlitinu, gefin út á íslensku og birt á vefsíðu félagsins, https://www.urseafood.is/is/skuldabrefafjarmognun/.
Grunnlýsinguna má nálgast á vefsíðunni næstu tíu ár frá staðfestingu hennar og hjá útgefanda á skrifstofu félagsins við Fiskislóð 14 í Reykjavík. Nánari upplýsingar um Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. og útgáfurammann má finna í framangreindri grunnlýsingu.
Nánari upplýsingar veitir Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri, á netfanginu rvg@urseafood.is eða í síma 580-4227.